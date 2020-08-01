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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » MANİLA RİTMİ ŞİMDİ ALANYADA
MANİLA RİTMİ ŞİMDİ ALANYADA


Manila ailesi olarak, ölçülü giyim tarzı, yüksek kalite hedefi, cool tasarım dili, konforu ve özgün tarzları ile 2018 ‘de sektöre giriş yapmış bulunmaktayız.

Eşsiz ustalıkla hazırlanmış ürünlerimizi, şıklığı ön planda tutarak kadınların özgüveni ile buluşturmayı hedeflemekteyiz. Ülkemizin zengin motiflerinden yola çıkarak, Muhafazakar tekstil tasarım anlayışının değişen algısı ve yüksek konfor ihtiyacını bir araya getirerek, yaratıcı ve değerlerimize bağlı kalarak, şıklığı kadınlarımız ile buluşturuyoruz.

Bir kıyafetten çok daha fazlasını sunmak amacı ile başlayan hikayemiz, bugün sizlerle buluşan koleksiyonlarımız eşliğinde, moda anlayışını güncelliyor ve konforun, kendini yeniden keşfeden kadınlarla buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz.

Manila Ailesi olarak iki senelik yolculuğumuza 4 Mağaza sığdırdık.

İlk mağazamızı 2018 Mayıs Zerujport, 2. Mağazamız 2019 Ağustos Diyarbakır Forum AVM, 3. Mağazamız Şubat 2020 Mardin AVM ve 4.Mağazamızı Ağustos 2020 ‘de Alanya’da açmanın gururunu yaşıyoruz.

Yeniliklerle dolu , 2020-2021 Koleksiyonumuzu görmek için hepinizi mağazalarımıza ve online platformuz bekliyoruz… Manila ile ritmi yakala.

Galeri
📆 18 Ağustos 2020 Salı 13:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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