Eşinin Duygularını En İyi Anlayan Yükselen Burçları

Astrolojide su burcu grubunda yer alan burçlar empati kurma ve hislerle hareket etme konusunda liderdir. Yükselen burçları ise dış görünüşle ilgilidir. Su burcu grubunun özelliklerini inceleyelim: Yengeç, Akrep ve Balık burcu yükseleni.

Yengeç Burcu Yükseleni

Tabir yerinde ise saman altından su yürüten ve en belirgin özellikleri gizlilik ve sinsilik olan Yengeç burcu yükseleni olanlar, sürekli verdikleri kararları değiştirir ve karşısında ki insanı bu yüzden çılgına çevirirler. Sessiz ve sakin insan oldukları zannedilir ancak sabırsız ve katı kişilikleri vardır, bir anda sinirlenirler ve sinirlendiklerinde çok sert tavırlar takınırlar.

Zenginliği Seven Kişilerdir

Fikirlerini kullanmada oldukça profesyoneldirler ve adaptasyon yetenekleri bir hayli gelişmiştir.

Kurnaz

Kaprisli

Rol yapmada usta

Değişken ruhlu

Sinirli

Duygusal

Onurlu

Zenginliği seven kişilikleri vardır.

Ünlü Ve Güçlü Olmak Önemlidir

Yengeç burcu yükseleni olan kişiler değişken bir ruha sahip olmalarından dolayı sevinçli iken bir anda hüzünlenir ya da aksine hüzünlü iken birdenbire sevinirler. Aslında çoğu zaman uyumlu insanlardır ama bunu anlamak güçtür birçok konuda farklı yetenekleri güçlenmiş durumdadır. Ünlü, güçlü ve zengin olmak onlar için önemlidir ama onurlu yaşamdan da asla taviz vermezler. Merhamet sahibi hassas ve ilişkide oldukça sadık kişilerdir, korumacı bir ruhları vardır ve her an ağlayacak gibi hassastırlar. Fiziksel özellikleri orta ya da kısa boylu olmaları ile dikkat çeker, yüzleri yuvarlak ve solgundur, saçları ince telli, burun yapıları hafif gaga benzeridir. El ve ayakları küçüktür ve özellikle yaş aldıklarında göbekli olurlar.

Aşk Hayatta Ki En Önemli Duygudur

Sezgileri ve altıncı hisleri güçlü olan Yengeç burcu yükseleni olanlar hayal kurmaya bayılırlar. Aşk hayatlarında romantik kişilerdir, sevgi dolu ve sahiplenici tiplerdir, aşık olduğu kişiden başka hiç kimseyi gözü görmez, aşk onlar için hayatta ki en önemli ve en özel duygudur bu nedenle çoğu zaman platonik bir aşkın tarafı ya da kahramanı olurlar.

Akrep Burcu Yükseleni

İradesi güçlü, sert ve kırıcı olan ve karşısında ki insanı eleştirilerinin dozu ile kıran Akrep burcu yükseleni olan kişiler odakları herhangi bir şeyi yaşam tarzı haline getirir ve bunu kolaylıkla değiştirmezler. Doğuştan yöneticidirler ama açıkça değil gizli gizli insanları ya da olayları yönetmeyi tercih ederler. Asla gelenekçi değildir yeniliği çok severler, gözlem yapmayı severler, hırslı ve maceracı bir ruha sahip ama yalnız yaşamayı tercih eden kişilerdir.

Kincilik Yaşam Tarzıdır

Analiz yetenekleri ve sezgileri oldukça güçlüdür bu nedenle başkalarını göremediği her şeyi görür ya da hisseder. Başarıya odaklıdır ve elinde ki ile yetinmek ona göre değildir, zirve insanıdır ve kimsenin onu bulunduğu zirveden indirmesine izin vermez. Anlaşması zor tiplerdir, huzursuzluk çıkartmak konusunda uzmandırlar ve sürekli kavga ve tatsızlık çıkarmaktan adeta zevk alırlar. Kıskaçlık ve kincilik yaşam tarzlarıdır, kendisine yapılan kötülüğü kesinlikle unutmaz ve eninde sonunda bunun öcünü bir şeklide alır ve daha sonra affeder.

İyi Dost, Korkutucu Düşmandır

Akrep burcu yükseleni hem en iyi dost hem de en korkunç düşmandır, sevdiği ve değer verdiği kişilere karşı korumacı, bağlı ve sadık olur ancak kızdığında inanılmaz derecede zalim ve acımasız olur.

Genellikle uzun boylu

Kalın kemikli

Güçlü ve biçimli vücutlu

Bakışları etkileyici ve derin

Kaş ve gözleri ile dikkat çekici

Bakışları derin

Kas yapıları sağlam ve güçlü

Kulakları başına yapışık

Boynu uzun ve kalındır.

Sekse Düşkündür

Akrep burcu yükseleni olan kişiler cinselliğe ve sekse düşkünlükleri ile bilinir, çekici, erotik, çekici ve kıskançtırlar. Sevdiğini yönetmek ister olmadık her sebepten onu suçlamayı seçer, sekse aşırı derecede meyilli bir kişilikleri vardır onlar için seks insanı demek yanlış olmaz.

Balık Burcu Yükseleni

Hassas ve duygusal yapıları ile dikkat çeken ve onları bir şair olarak algılamamızı sağlayan Balık burcu yükseleni olan insanlar hatiplikte sağlam bir özelliğe sahip olmasından dolayı karşısındaki insanı anında etkiler. Aynı zamanda birer yaratıcı olan kişiler bu özellikleri nedeni ile hayalperest olarak tanınırlar. Romantik, hayalci ve esrarlı insanlar olduklarından dolayı başkaları tarafından anlaşılmaz olarak değerlendirilebilir.

Esrarengiz Bir Çekiciliğe Sahiptir

Fiziki yönlerine bakıldığında kol ve bacakları kısa vücutları tombik olurlar, ten renkleri soluktur hatta beyaza yakındır. Gözleri ağlamaya hazır mahmur bakışlıdır, kadınlar çekici olmasına rağmen erkeklerde bu söz konusu değildir yaş aldıklarında kilolu insanlar olurlar. Güzel ya da yakışıklı olmasa da yükseleni balık olan kişiler sihirli ve esrarengiz bir çekiciliğe sahiptir, Hayatta ki en önemli amaç onlar için sevgidir, her zaman sevecek ya da onları seven birine ihtiyaç duyarlar.

Hassas

Kırılgan

Duyguları ile hareket eden

Sezgileri güçlü

Başkaları tarafından kolay yönlendirilen

Değişken yapıya sahiptirler.

Başkaları Tarafından Yönetilirler

Diğer burçlara göre daha fazla mistik düşüncelere eğimli olan Balık burcu yükseleni insanı sakin yapısı ile tanınsa dahi içinde fırtınalar kopar. İdealist ve hassas karaktere sahiptirler, romantik ve insanlara uyumlu olmalarından dolayı çok kolay bir şekilde başkaları tarafından yönetilirler. Sosyalleşmek ve insanlar ile sağlam dostluklar kurmak isterler çünkü verdikleri kararlara güvenmez ve çevresindeki insanların fikirlerini almayı tercih ederler.

Sevdiklerinden Beklentileri Fazladır

Aşırı utangaç ve çekingen bir yapıları vardır, Balık burcu yükseleni insanı çoğu zaman hayatın gerçeklerinden kaçarak hayal dünyalarının içine girerler. İnsanlara yardım etmekten oldukça mutlu olurlar, duygusal açıdan sevdiklerinden beklentileri fazladır ve birçok kez bu nedenden hayal kırıklığı yaşarlar ancak beklentilerini azaltırlarsa mutlu ilişkileri olur.