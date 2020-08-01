KADINA YÖNELİK ŞİDDET KADIKÖY SANAT PARK’TA “MOR” OYUNU İLE SAHNEYE TAŞINDI

Kadına yönelik şiddeti sığınma evinde yaşayan 5 kadının gözünden anlatan ‘Mor’ oyunu, Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Sanat Park’ta festivalinde sahne aldı.

Kadıköy Belediyesi’nin Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlediği Sanat Park’ta etkinliği Kadıköy Halk Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Mor oyunu ile devam etti. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenen amfi tiyatroda sahne alan oyunu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da izledi.

Sığınma evinde ortak bir yaşam sürdüren kadınların hikayeleri, televizyon izlerken anlatılarak, toplumun kadına yönelik şiddet karşısındaki ‘sessizliğine’ gönderme yapılıyor. Fiziksel, cinsel, ekonomik, sözel ve duygusal şiddete maruz bırakılmış 5 kadını anlatan, yaşanmış hikayelerden uyarlanan tiyatro oyunu Ali Yalçıner tarafından kaleme alındı.

Ayşegül Yalçıner, Canan Tuğaner, Eda Özdemir, Hafize Balkan ve Nilay Doğan’ın oynadığı oyunda “Ancak öldürülürsek manşetlere çıkabiliriz” mesajı veriliyor. Oyunun sonunda kısa bir konuşma yapan oyuncu Ayşegül Yalçıner, “Pandemiden dolayı 6 aydır sahnelere çıkamıyoruz. Bizi sizlerle buluşturduğu için Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na teşekkür ediyoruz” dedi. Yalçıner’in “Bu hikayelerin hepsi gerçekti, hiçbiri kurgu değil. İstanbul Sözleşmesi yaşatır” sözleri büyük alkış aldı.