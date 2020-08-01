Teknik Yapı, yüzde 0.64 vade farkını değiştirmedi

Düşük Faiz Fırsatı Daha Bitmedi

Teknik Yapı projelerinde; Vade farkı : YÜZDE 0.64 / Vade : 72 AY / İndirim : YÜZDE 15 / Fiyat Artışı : YAPILMAYACAK / Kefil, Banka, Masraf : OLMAYACAK

Kamu bankalarının ve Emlak Konut GYO’nun başlatığı düşük faiz kampanyasının bitmesi ve konut faizlerinin tekrar yükselişe girmesi, konut talep edenleri tekrar bekleyişe itti. Yeni bir bekleyişe son vermek isteyen Teknik Yapı, konut ihtiyacı olan ve düşük faizden yararlanamayanlar için ‘ Yüzde 0.64 faiz fırsatı sizin için devam ediyor’ kampanyası başlattı.

Teknik Yapı bünyesinde başlayan yeni kampanya; bankasız, kefilsiz, masrafsız ve 72 ay vadeli yüzde 0.64 faiz avantajlarını içeriyor. Ayrıca Temmuz- Ağustos fiyatlarının geçerli olacağı kampanyada liste fiyatına yüzde 15 indirim uygulanacak ve ilk taksit ödemesi de 2021 yılında başlayacak. Teknik Yapı’nın İstanbul’da devam eden projelerini kapsayan kampanya eylül sonuna kadar sürecek.

Yüzde 10 peşinat ödeyerek kampanya bünyesinde konut almak isteyenler, 12. Ay ve 24. Ayda yüzde 10 ara ödeme yapacak. Yüzde 15 indirim yapılan dairenin yüzde 70’i de firma bünyesinde 72 aya kadar yüzde 0.64 vade farkı uygulanarak taksitlendirilecek.

‘Yeni projeler artı avantaj sunuyor’

Mortgage kredisi özelliklerini taşıyan bu fırsatlar zincirinin bir daha bulunamayacağına dikkat çeken Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Umut Durbakayım, özellikle devam eden projelerde artı avantajlar sağladığını vurguladı. Düşük faizli kredi kullanımında fiyat artışlarının devlet kontrolünde olduğuna ve fahiş fiyat artışına müsaade edilmediğine dikkat çeken Umut Durbakayım “Devam eden konut projeleri, düşük faiz yükü avantajının yanında yüksek getiri potansiyeli de taşıyor. Bu bağlamda mevcut fırsatlarla oturum amaçlı konut alanlar, uzun vadede yüksek getiri sağlayan bir yatırım aracına da sahip olacaklardır” dedi.

Konut satın alımlarında faiz yükünün çok önemli bir kriter olduğunun altını çizen Umut Durbakayım, “Kamu bankaları ve Emlak konut GYO önderliğinde başlatılan düşük faiz ve uzun vadeli konut kampanyasına gösterilen yoğun ilgi, vatandaşlarımızın çok büyük faiz yükü taşımak istemediklerinin en bariz örneğidir. Tarihin en düşük faiz oranlarıyla sunulan konutlara gösterilen talepler her anlamda rekor kırdı. Düşük faizli satışların yaşandığı haziran ve Temmuz aylarında yaklaşık 400 bin adet konut satışı gerçekleşti. Söz konusu iki ayda Teknik Yapı bünyesindeki 7 projede toplam 650 daire satıldığını açıklayan Umut Durbakayım, bu süreç içinde 20 binden fazla telefon görüşmesi yapıldığını ve yaklaşık 4 bin ailenin satış ofislerini ziyaret ettiğini söyledi.

“Ağustos 1999’da Gölcük Depremi’nin 21. Yılında ülkemizin farklı yerlerinde art arda yaşanan depremler, Marmara deprem riskini ve kentsel dönüşüm projelerini tekrar ön plana çıkardı” diyen Umut Durbakayım, bu nedenle düşük faiz kampanyasında en çok talebin yeni projelerde yoğunlaştığını ifade etti.

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