Zeytinyağı ile Yapılacak Kolay 2 Yemek Tarifi

Mutfakların her alanında kullanılan zeytinyağı ile hem hafif, hem sağlıklı, hem de çok lezzetli yemekler yapmak mümkün.

Sıcak yemeklerden soğuk mezelere ve salatalara kadar birçok tarife çok yakışıyor. Riviera, soğuk sıkım ya da sızma zeytinyağı ile rahatlıkla yapılabilecek yemeklerle siz de evinizde lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.

İşte yaz günlerine çok yakışacak zeytinyağlı yemek tarifleri!

İmam Bayıldı

4 adet patlıcan

1 adet soğan

2-3 adet biber

2 adet domates

bir tutam maydanoz

1 çorba kaşığı domates salçası

Kesme şeker

Tuz

Karabiber

Önce patlıcanlar alacalı soyulup, tuzlu suda bekletilir. Bu işlem patlıcanların acısını alınması için kullanılır. İyice kurulanan patlıcanlara ortadan dik bir şekilde kesik atılır. Riviera zeytinyağı ile her tarafı biraz kızartılır. Patlıcanların bu aşamada tamamen pişmiş olmaması önemlidir.

Soğanlar yemeklik küp küp doğranıp, 5-6 yemek kaşığı doğal zeytinyağı ile güzelce kavrulur. Sırasıyla biberler ve domatesler de soğanlara eklenir. Tuz, karabiber ve bir adet kesme şeker ilave edilir. En son iç hazırlanıp, altı kapandıktan sonra ince kıyılmış maydanozları ilave edilir. Patlıcanların içine bu karışım doldurup, fırın tepsisine dizilir. Bir çorba kaşığı salça suda açılıp, tepsinin kenarından patlıcanların yarısına gelecek kadar eklenir. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dk pişirilir.

Ekşili Zeytinyağlı Biber Dolması

12 adet dolmalık biber

1 su bardağı pirinç

Yarım çay bardağı bulgur

1 çorba kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

3 adet soğan

1 tatlı kaşığı sumak

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı nane

1 adet kesme şeker

Tuz

Soğanlar ince ince doğranır. 1 su bardağı zeytinyağı tencereye alınıp soğanlar ilave edilerek güzelce kavrulur. İyice yıkanıp nişastasından arındırılmış pirinç ve bulgur soğanlara eklenir. Salçalar da ilave edildikten sonra tuz ve şeker eklenip yarım su bardağı su ekleyerek biraz demlenmesini sağlanır. Pirinçlerin bu aşamada yumuşaması ancak çok pişmemiş olması önemlidir. Su çekildikten sonra limon ve baharatlar eklenip biberlerin içi doldurulur. Tencereye dizilen biberlerin üzerine doğal zeytinyağı eklenip üzeri geçmeyecek kadar su ilave edilerek pişmeye bırakılır. Aynı tencerede soğutarak servis edilir.

Afiyet olsun…