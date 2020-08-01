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Ahmet Şimşek Koleji
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Rotring Kalem Çeşitleri


Rotring markası senelerdir en çok tercih edilen kırtasiye ürünlerini üretmiştir. Yediden yetmişe herkes bir dönem Rotring marka kalem kullanmış ve dayanıklılığı nedeniyle son derece memnun kalmıştır. Uzun yıllardır piyasada kalmaya devam etmesinin sebebi, markanın kalitesinden asla ödün vermemesidir.

Rotring Kalem

Rotring kalem çeşitlerinde farklı uç kalınlığı ve farklı renk alternatifleri bulabilirsiniz. Kalemin uç kalınlığına uygun olarak kalem ucu da satın almalısınız. Rotring kalem çeşitlerinin dış aksanı metal yapılı olduğu için dayanıklıdır ve size uzun yıllar kullanma imkânı sağlar. 

Rotring kalem çeşitleri ile yazı yazmak oldukça keyiflidir. Elinize güzel uyum sağlar ve yazı yazarken sizi rahatsız etmez. Hem okul yıllarındaki öğrenciler hem de ofis çalışanları rahatlıkla kullanabilirler.

Rotring Set Fiyatları

Rotring markasının ürünlerini ayrı ayrı alabileceğiniz gibi set halinde almayı da tercih edebilirsiniz. Rahat ve keyifli bir yazım için tercih edebileceğiniz öncelikli markalardan biridir. Yılladır popülerliğini kaybetmemiştir ve halen birçok öğrenci sırasında varlığını süründürür. En güzel ve en kaliteli Rotring kalem çeşitlerine https://www.hobi24.com/rotring adresinden ulaşabilirsiniz.

📆 11 Ağustos 2020 Salı 17:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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