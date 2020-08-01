İstanbul Eyüpsultan’da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 5 ölü, 26 yaralı

Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii’nde Ktarabükten İstanbul’a seyahat eden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak üst geçidin ayağına çarpması sonucu 5 kişi öldü, 10’u ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Eyüpsultan’da yolcu otobüsü yoldan çıktı – Tıkla İzle

Kaza, sabah erken saatlerde Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii’nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen Karabükten İstanbul’a seyahat eden Metro Turizme ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

112 ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kazada biri şoför olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden bir tanesinin şoför olduğu öğrenildi. 10’u ağır 26 kişi ise yaralanarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile yol uzun süre trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin kaza yerinde incelemeleri devam ediyor.

Olay yerinde açıklama yapan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, “Kaza tahminen 06.40’da meydana gelmiş. İlk belirlemelere göre 10’u ağır olmak üzere 26 yaralımız var. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir tanesi de şoför. Geçmiş olsun. Tedbirler alındı. Yaralılarımız hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam ediyor. Yaralılarımızdan 3 tanesi çocuk. Tek taraflı kazaydı. Karşılıklı çarpışma söz konusu değil. Olay yerinde incelemeler devam ediyor” dedi..

Valilik: “5 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 10 yaralının durumu ağır”

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Valiliğinden Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 3’ü çocuk 25 yaralının hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

İstanbul Valiliğinden Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde Karabük’ten İstanbul’a seyahat eden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak üst geçidin ayağına çarpmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Karabük’ten İstanbul’a seyir halindeki bir şehirlerarası yolcu otobüsü, bugün saat 07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Çiftalan Köprüsü mevkiinde bariyerlere çarparak yoldan çıkmıştır. Olay yerine derhal Jandarma, Polis, 112 Acil Servis, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir. 112 Acil Servis ekiplerimizden alınan ilk bilgilere göre; kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3’ü çocuk, 7’si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir” denildi.

Açıklamada kaza nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatıldığı da aktarıldı.