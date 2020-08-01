İngilizce İle Kariyer Mümkün Mü?

Hızla gelişen dünyada iş dünyasının vazgeçilmezi olan yabancı dil eğitiminin önemli bir yeri bulunmaktadır. Dünya da iş yaşamında en çok konuşulan dil arasında olan İngilizce ise iş ve sosyal yaşam anlamında pek çok kazanım sağlamaktadır. Hali hazırda bir işte çalışıyorsanız kişisel gelişim ve ilerleme açısından da kazanım sağladığı gibi ilk işe giriş için de önem arz eder. Çoğu bireyin bildiği İngilizce iş dünyasının ana dili gibi olma yolunda ilerlemektedir.

Yabancı firmalarda iş bulma olanağı da sunması dolayısı ile İngilizce bilmek artı bir kariyer hedefi olmaktadır. Kariyer açısından adım atmanın önemli yollarından bir tanesi yabancı dil olarak görülmektedir. Memuriyette ve görevde yükselme avantajları da sağladığından son yıllarda İngilizce öğrenimi için başvurular oldukça artış göstermiştir. Konuşmaya yönelik verilen eğitimler doğrultusunda gerekli materyaller ile hedeflenen standarda kursumuz yardımıyla ulaşabilirsiniz.

İngilizce Dil Eğitim Çeşitleri

Yabancı dil eğitimi pek çok hedefe yönelik olabildiği için Şirinevler İngilizce kursu olarak bu doğrultuda eğitim sistemi geliştirilmiştir. Tüm hedefleri içerisine alan bir eğitim sistemi ile öğrencilerine kazanım sağlamayı hedefleyen kursumuz alanında uzman eğitmenler tarafından desteklenmektedir. Bu doğrultuda ilköğretim destek, genel İngilizce, iş İngilizcesi yanında YDS, İELTS, TOEFL gibi sınavlara yönelik eğitimler de verilmektedir. Yılların deneyimi ve Amerikan Derneği olmanın verdiği avantajı uzman eğitmen kadrosu ile öğrencilerimize aktarmaktayız.

Neden İngilizce Dil Eğitimi?

Öncelikle kişilerin İngilizce öğrenme yoluna girdiklerinde kendilerine sormaları gereken nokta neden İngilizce öğrenmeliyim sorusudur. Bu sorunun yanıtına göre seçeceği kaliteli bir kurs ile görüşme noktasında kurs seçeneklerinden hangisini tercih etmesi gerektiğine karar vermesi gerekecektir. Çünkü farklı hedeflere yönelik olarak hazırlanan Şirinevler İngilizce kursları arasından kendine en uygun olanı seçmesi önem arz etmektedir.

Uzmanlık gerektiren bir sınav için eğitim almanız gerekiyorsa bu doğrultuda bir hazırlık gerekecektir. Sıfırdan bir dil eğitimi almak ve konuşmaya yönelik öğrenim sağlamak istiyorsanız bu da yine farklı bir eğitim ve materyali içerecektir. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulmak suretiyle deneyimli kadromuz tarafından hazırlanan materyallerle eğlenceli bir öğrenim deneyimi yaşayabilirsiniz.

İngilizce Seviye Belirleme Önemi

Dil eğitiminde önemli noktalardan bir tanesi olan seviye belirleme sınavının profesyonelce yapılması kişinin ilerleyen süreçteki öğrenimini etkileyecektir. Bu doğrultuda kurs tarafından yapılan seviye değerlendirme sınavı sonrası kendisine en uygun eğitime doğrudan başlamış olmak suretiyle vakit kaybı yaşamayacaktır. Bu nedenle alanında uzman kadromuz ile iletişime geçmek suretiyle doğru ve etkin karar almak suretiyle dil eğitimine başlayabilirsiniz.