Heybeliada’dan denize açılan tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada’dan üç yolcu bir mürettebatıyla denize açılan deniz taksi Kınalıada açıklarına geldiğinde ‘Sığ uyarısı’ işaret lambasına çarptıktan sonra kayalıklara oturdu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine çok sayıda sahil güvenlik botu bölgeye sevk edilirken deniz polisi de deniz de çevre güvenliğini sağladı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken tekne de maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

Heybeliada’dan denize açılan tekne kayalıklara oturdu – Tıkla İzle

Yürekleri ağza getiren kaza gece yarısı saat 00.00 sıralarında Kınalıada açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Heybeliada’dan üç yolcusunu alan deniz taksisinin kaptanı uyarı lambalı ‘Sığ uyarısı’ ışığını fark etmedi ve çarptı.

Çarptıktan sonra kayalıklara oturan tekne için Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu. Kazanın meydana geldiği noktaya en yakın sahillerde sağlık ekipleri hazır olarak bekletilirken kısa sürede kazanın meydana geldiği noktaya ulaşan ekipler kazazedeleri tekneden tahliye etti.

İfadesi alınan bir kaptan ve üç yolcu da herhangi bir yaralanma olmazken tekne de maddi hasar oluştu. Maltepe sahilinde aileler sevdiklerine kavuşurken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.