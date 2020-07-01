Avukat Dosyası ve Avukat Dosyaları Özellikleri

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Bu yazımızın temel konusu avukat dosyası özellikleri olacaktır.

Avukat dosyası ve avukat dosyaları ürünleri konusunda tereddüte düşebileceğiniz pek çok konu vardır. Çünkü bu ürünler raftan satılan hazır ürünler olmayan, sıfırdan kişiye veya isme özel üretilen ürünler olduğundan içinde pek çok önemli özellik ve unsur barındırır.

Bu özelliklerin başında kullanılacak karton kalitesi gelmektedir. Bristol, Kraft, pembe dosyalık, ithal dosyalık gibi çeşitli karton türleri ve markaları vardır. Bunların da kendi içlerinde gramaj bakımından çeşitli seçenekleri vardır.

Avukat dosyalarınızı yaptıracağınız zaman ilk soracağınız ve araştıracağınız konu karton çeşidi ve kalitesidir. Çünkü tüm işlemler o kartona yapılacağından ve sizi dosya kullanım süresi boyunca doğrudan etkileyecek temel özellik kartonun yapısı, özellikleri ve çeşididir.

Bir avukat dosyası için karton kalitesinden sonra koruyucu selefonpvc kaplama uygulaması gelmektedir. Dosyanızın kirlenmemesi, yıpranmaması için doğrudan gerekli olan bu uygulamanın yarım ve tam olmak üzere iki seçeneği vardır. Bazı dosyalarda tam, bazı dosyalarda yarım uygulanması daha uygundur. Dosya yüzeyine kaplanan ince mat bir jelatin olup, dosyalarda mutlaka olması gerekli bir özelliktir.

Bu ikisinden sonra gelecek önemli bir konu da tasarımdır. Karton kalitesi ne kadar iyi olursa olsun tasarımı kötü bir dosya gerçekten sizi yoracak ve göz zevkinizi bozacak, kurumsal firmanızı amatör bir firma gibi gösterecektir.

Doğru Avukat Dosyası

Bu anlamda doğru avukat dosyası seçimi yapabilmek için temelde bu üç kriteri araştırmanız ve sorgulamanız gerekecektir. Tüm bu kriterleri ve daha fazlasını ise tek bir firmada bulabileceksiniz.

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