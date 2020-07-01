MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Helikopter destekli ‘huzur uygulaması’ yapıldı
Helikopter destekli ‘huzur uygulaması’ yapıldı


İstanbul il genelinde helikopter destekli “Yeditepe Huzur 2020-09” asayiş uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki “Yeditepe Huzur 2020-09” uygulaması, kent genelinde saat 20.00’de başladı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Uygulama kapsamında, birçok noktada denetimler yapıldı. Araçlar didik aranırken, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, bu noktalardan biri olan Beyoğlu Taksim Meydanı’ndaki uygulamada polis geniş güvenlik önlemi aldı. Uygulama kapsamında durdurulan araçlarda Narkotik köpeği ‘Gold’ arama yaptı. Trafik ve evrak kontrolünün yapıldığı denetimlere, polis helikopteri de destek verdi. Uygulamanın saat 23.59’a kadar devam edeceği öğrenildi.

📆 24 Temmuz 2020 Cuma 17:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (S) 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 33 17 11 5 74 41 +33 62
3 Sivasspor (X) 33 17 9 7 54 35 +19 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş (X) 33 18 5 10 56 40 +16 59 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray (A) 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor (A) 33 15 9 9 58 35 +23 54 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 33 14 8 11 55 45 +10 50
8 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
9 Gaziantep 33 10 13 10 48 50 -2 43
10 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
11 Göztepe 33 10 9 14 41 48 -7 39
12 Gençlerbirliği 33 9 9 15 39 53 -14 36
13 Konyaspor 33 8 12 13 34 49 -15 36
14 Denizlispor 33 9 8 16 31 47 -16 35
15 Çaykur Rizespor 33 10 5 18 37 54 -17 35
16 Yeni Malatyaspor 33 8 8 17 44 50 -6 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 33 8 8 17 39 70 -31 32
18 MKE Ankaragücü (D) 33 6 11 16 30 56 -26 29

BAĞLANTILAR