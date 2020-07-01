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Ahmet Şimşek Koleji
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Pendik’te kontrolden çıkan kamyon, bariyere çarptı


Pendik TEM otoyolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan bir kamyon, yol ayrımında bulunan bariyere çarparak trafik levhasını devirdi. Sürücü, feci kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, TEM otoyolu Pendik Kurtköy mevki’inde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Alaaddin Öztepe yönetimindeki Mercedes marka kamyon, seyir halinde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon yol ayrımında bulunan bariyere hızla çarptı. Kamyonun çarptığı trafik levhası çarpmanın etkisiyle devrildi. Kamyon sürücüsü Öztepe kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.

📆 23 Temmuz 2020 Perşembe 11:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Beşiktaş (X) 33 18 5 10 56 40 +16 59 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
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6 Alanyaspor (A) 33 15 9 9 58 35 +23 54 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 33 14 8 11 55 45 +10 50
8 Antalyaspor 33 11 11 11 39 50 -11 44
9 Gaziantep 33 10 13 10 48 50 -2 43
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12 Gençlerbirliği 33 9 9 15 39 53 -14 36
13 Konyaspor 33 8 12 13 34 49 -15 36
14 Denizlispor 33 9 8 16 31 47 -16 35
15 Çaykur Rizespor 33 10 5 18 37 54 -17 35
16 Yeni Malatyaspor 33 8 8 17 44 50 -6 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 33 8 8 17 39 70 -31 32
18 MKE Ankaragücü (D) 33 6 11 16 30 56 -26 29

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