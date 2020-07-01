Pendik’te kontrolden çıkan kamyon, bariyere çarptı

Kaza, TEM otoyolu Pendik Kurtköy mevki’inde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Alaaddin Öztepe yönetimindeki Mercedes marka kamyon, seyir halinde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon yol ayrımında bulunan bariyere hızla çarptı. Kamyonun çarptığı trafik levhası çarpmanın etkisiyle devrildi. Kamyon sürücüsü Öztepe kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir (S, Q)
|33
|20
|9
|4
|63
|31
|+32
|69
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|33
|17
|11
|5
|74
|41
|+33
|62
|3
|Sivasspor (X)
|33
|17
|9
|7
|54
|35
|+19
|60
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Beşiktaş (X)
|33
|18
|5
|10
|56
|40
|+16
|59
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Galatasaray (A)
|33
|15
|10
|8
|53
|35
|+18
|55
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Alanyaspor (A)
|33
|15
|9
|9
|58
|35
|+23
|54
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Fenerbahçe
|33
|14
|8
|11
|55
|45
|+10
|50
|8
|Antalyaspor
|33
|11
|11
|11
|39
|50
|-11
|44
|9
|Gaziantep
|33
|10
|13
|10
|48
|50
|-2
|43
|10
|Kasımpaşa
|33
|11
|7
|15
|50
|56
|-6
|40
|11
|Göztepe
|33
|10
|9
|14
|41
|48
|-7
|39
|12
|Gençlerbirliği
|33
|9
|9
|15
|39
|53
|-14
|36
|13
|Konyaspor
|33
|8
|12
|13
|34
|49
|-15
|36
|14
|Denizlispor
|33
|9
|8
|16
|31
|47
|-16
|35
|15
|Çaykur Rizespor
|33
|10
|5
|18
|37
|54
|-17
|35
|16
|Yeni Malatyaspor
|33
|8
|8
|17
|44
|50
|-6
|32
|2020-21 1. Lig
|17
|Kayserispor
|33
|8
|8
|17
|39
|70
|-31
|32
|18
|MKE Ankaragücü (D)
|33
|6
|11
|16
|30
|56
|-26
|29
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