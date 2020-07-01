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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Sağlık » Kadıköy’de Lazer Epilasyon Tavsiyesi!
Kadıköy’de Lazer Epilasyon Tavsiyesi!


Günümüzde büyük konfor sağlayan lazer epilasyon uygulamaları, bir çok kişi tarafından tercih ediliyor. Fakat lazer epilasyon yaptırırken dikkat edilmesi gereken bir çok önemli nokta bulunmaktadır. Güvenilir lazer epilasyon cihazlarının kullanımı, hizmet kalitesi, kolay ulaşım sağlanabilmesi gibi etkenler, bir çok kişi için büyük önem taşımaktadır. İstanbul’da iyi bir lazer epilasyon merkezi arıyorsanız Epiloon Beauty, ziyaretçileri için kusursuz bir epilasyon hizmeti sunuyor.

Gerçek Lazer Epilasyon Hizmeti!
Epiloon Beauty Güzellik Merkezi’nde lazer epilasyon uygulamaları maksimum performans sağlamakta olup, %100 müşteri memnuniyeti ile hizmet vermektedir. Kalıcı çözüm arayanların tercih edebileceği Epiloon Beauty, sık aralıklarla ziyaretçileri için kampanyalar da oluşturarak, önemli avantaj sunmaktadır.

Kolay Ulaşım!
İstanbul’un keşmekeşliği arasında yakınlık büyük önem taşımaktadır. Epiloon Beauty, İstanbul Anadolu Yakası’nda Üsküdar Bağlarbaşı metro istasyonu çıkışındadır. Ulaşım kolaylığı bulunan güzellik merkezi Kadıköy’e yakın olmasıyla da büyük avantaj içermektedir. Epilasyon uygulamalarında lazer epilasyon Üsküdar denildiğinde akıllara ilk gelen mekan olan Epiloon Beauty, Kadıköy’de yaşayanlar için de tercih edilen mekanlardan biridir.

Tedbirlere Uyumlu Mekan!
Koronavirüs sürecinde ziyaretçilerin ve çalışanların sağlığı dikkate alınarak tüm tedbirleri alan Epiloon Beauty’de tüm kurallara uyarak, tedbirli olarak hizmet sağlanmaktadır. Sunulan tüm hizmetler için epiloon beauty web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

📆 22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (S, Q) 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 33 17 11 5 74 41 +33 62
3 Sivasspor (X) 33 17 9 7 54 35 +19 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş (X) 33 18 5 10 56 40 +16 59 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray (A) 33 15 10 8 53 35 +18 55 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor (A) 33 15 9 9 58 35 +23 54 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 33 14 8 11 55 45 +10 50
8 Antalyaspor 33 11 11 11 39 50 -11 44
9 Gaziantep 33 10 13 10 48 50 -2 43
10 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
11 Göztepe 33 10 9 14 41 48 -7 39
12 Gençlerbirliği 33 9 9 15 39 53 -14 36
13 Konyaspor 33 8 12 13 34 49 -15 36
14 Denizlispor 33 9 8 16 31 47 -16 35
15 Çaykur Rizespor 33 10 5 18 37 54 -17 35
16 Yeni Malatyaspor 33 8 8 17 44 50 -6 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 33 8 8 17 39 70 -31 32
18 MKE Ankaragücü (D) 33 6 11 16 30 56 -26 29

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