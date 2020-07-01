ÇUKUROVA’NIN LEZZET KENTİ: ADANA

Çukurova Bölgesi’nin ve Türkiye’nin en meşhur lezzet duraklarından biri olarak karşımıza çıkan Adana mutfağını bilmeyen yoktur. Hemen hemen her sofrada en lezzetli servisleri karşımıza çıkaran Adana ve çevresini keşfetmek, tarihin ve doğal güzelliklerin birleşimi olan bu kentte unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz. Adana otelleri sayesinde konforlu bir şekilde konaklarken bilmediğiniz lezzetleri keşfetmek isteyebilirsiniz. Bölgeye has lezzetleri deneyerek tatilinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz. İşte Adana’nın birbirinden güzel lezzetleri;

1. Adana Kebap

Ülkemizin gastronomi başkenti olarak bilinen ve Adana’nın belki de en meşhur lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkan birçok lezzet bulunuyor. Bunlardan biri olan Adana Kebap’ı yemeden bölge tatilinizi tamamlamamanızı öneriyoruz. Yurdun hemen hemen dört bir yanında bilinen ve restoranların en sevilen seçeneklerinden birini oluşturan Adana Kebap’la, bölgenin simgesi haline gelmiş bir lezzeti tatmış olabilirsiniz.

2. Ciğer

Antep mutfağı gibi Adana Mutfağı’nın da sabah saatleri için özellikle hazırlanan Adana Ciğeri’ni kahvaltı sofralarınıza eklemeden Adana mutfağı geleneğini yaşamış olmazsınız. En leziz ciğer kavurma ciğer servisi için yanına acı biber ve lavaş ekleyen Adanalılar, sabah saatlerinde tercih ettikleri bu leziz yemekle dünyaca ünlü bir lezzeti sofralarına eklemiş olurlar.

3. Şırdan Dolması

Küçükbaş hayvanların midelerinin bir bölümü ile yapılan Şırdan dolması ile sadece bölgeye özgü bir lezzeti yerinde yiyebilme şansı yakalayabilir ve sakatatın en lezzetli halini keşfedebilirsiniz. Midenin içinin temizlenmesinden sonra kuzu eti, pirinç ve baharatla hazırlanan dolma harcının doldurulmasıyla yapılıyor. Şırdan Dolması’nı yedikten sonra yeni lezzetlere ne kadar açık olduğunuzu ölçebilir ve bölgenin diğer lezzetlerini de tadabilirsiniz.

4. Kibbe

Adana usulü içli köfte olarak bilinen kibbe, kızartılarak ya da haşlanarak yapılan içli köfte çeşitleri arasında yerini alıyor. Hatay, Adana ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en sevilen lezzetlerinden biri olan içli köfte çeşitleri, şehirlere göre kendince yapım şekillerine ve malzemelere sahip olarak karşımıza çıkıyor. Zahmet yemekler arasında yerini alan içli köfte lezzetlerinden en lezzetlisi sayılabilecek kibbeyi Adana’da yemeden evinize dönmemenizi tavsiye ediyoruz.

5. Fellah Köftesi

İrmik ve buğdayın sarımsakla harmanlanması ile en sevilen ve bilinen lezzetlerin başında gelen Fellah Köftesi, bölgenin diğerlerine göre nispeten daha hafif yemekleri arasında yerini alıyor. Salçalı sosla yapılan ve üzerine yoğurt ve yeşillikler de serpiştirilerek yenilen Fellah köftesi, bölge halkının da en sevdiği lezzetler arasında karşımıza çıkıyor.

6. Babagannuş

Antep ve Hatay mutfaklarında da yapılan ve salata ya da meze olarak sofralarda yerini alan Babagannuş, patlıcan, soğan ve biber ezmesinin karışımından oluşuyor. Bazı sofralarda tahinle de karıştırılan Babagannuş, Adana sofraları kadar ülkemizin hemen her bölgesinde bilinen ve tercih edilen bir lezzet olarak sofralarda yerini alıyor.

7. Adana Sıkması

Her yörenin ve elin farklı bir yapımına konu olan yufka açma işlemi ile yapılan ve tadı gözlemeyi andıran Adana sıkması ile başroldeki çökeleği birleştirebilir ya da Adana Salçası ile deneyebilirsiniz. Sabah kahvaltılarında kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Adana sıkmasını çay servislerinin yanında da tercih edebilir ve açlığınızı en lezzetli şekilde bastırabilirsiniz.

8. Kedi Batmaz

Mutfağı bu kadar çeşitli lezzetlerle süslenen bir bölgenin tatlılarının da bir o kadar farklı olmasını bekleyebiliriz değil mi? Kaz eti, mısır unu ve ceviz ile hazırlanan bir tatlıyı denemek isterseniz kedi batmazı tercih edebilir ve yeni lezzetlerinizi bir diğerini daha ekleyebilirsiniz.

9. Bici Bici

Su muhallebisinin üzerinde buzun rendelenmesi ile yapılan ve bölgenin en farklı lezzetlerinden biri olarak bilinen bici bici, sıcak yaz günlerinde en güzel serinleme aracı olarak biliniyor. Üzerine gül suyu ekleyerek yapılan bici bici aynı zamanda gıda boyası ile renk renk de yapılabiliyor. Adana’nın bu birbirinden güzel ve değişik lezzetleri için Adana yollarına düşmek isteyebilir ve tüm bu lezzetlerden daha fazlasını Adana’da bir arada bulabilirsiniz. Türkiye’nin otel arama motoru Neredekal.com’dan Adana hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.