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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel » Rashid İbrahimov
Rashid İbrahimov


Mücevherat sektörünün tanınan simalarından olan Azerbaycanlı genç iş adamı Rashidİbrahimov, Bakü’de doğdu. Çocukluğu Ukrayna’da ve Rusya’nın Moskova şehrinde geçen İbrahimov, 7 yıldan bu yana Türkiye’de yaşıyor. Sportif yaşamı ile dikkat çeken Rashidİbrahimov, eğitimini spor akademisinde tamamlayarak erken yaşlardan itibaren iş hayatında yer edindi.

Ailesinden bu yana kuşaklar boyunca aktarılan mücevherat işini geliştirerek 8 yıldır mesleği haline getiren başarılı iş adamı, ünlü mücevher üreticilerinden olan Collection Jewellery markasının ortağı durumunda.  İş kollarına turizmi de ekleyen İbrahimov aynı zamanda Skyfall Turizm’in de sahibidir.

Mücevherat sektöründeki başarısı ve tecrübesini global alana taşımak isteyen Rashidİbrahimov, kendi mücevher markasını oluşturarak dünya çapında bilinen bir isim haline getirmeyi vizyon edinmiştir. Annesini idolü olarak gören İbrahimov, annesinden aldığı enerji ve kararlılığı iş ve özel yaşamında kendisine kılavuz haline getirdiğini belirtiyor.

Çocukluğundan bu yana birçok ülkede yaşamış olan Rashidİbrahimov, tam bir seyahat tutkunu. Rusça, Türkçe, Azerice ve İngilizce gibi birçok dili konuşabilen iş adamının diğer büyük tutkusu ise koleksiyon haline getirdiği klasik arabalar. Tekne kullanmayı da çok seven ve hareketli bir yaşama sahip olan İbrahimov’un hayatında spor olmazsa olmaz. İbrahimov, aynı zamanda fanatik bir Galatasaray taraftarı.

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📆 17 Temmuz 2020 Cuma 22:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (A) 32 19 9 4 62 31 +31 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 32 17 11 4 71 37 +34 62
3 Sivasspor (X) 32 16 9 7 52 35 +17 57 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş 32 17 5 10 54 40 +14 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray 32 14 10 8 50 34 +16 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 32 14 9 9 57 35 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 32 14 8 10 55 43 +12 50
8 Gaziantep 32 10 12 10 46 48 -2 42
9 Antalyaspor 32 10 11 11 38 50 -12 41
10 Göztepe 32 10 9 13 40 45 -5 39
11 Kasımpaşa 32 11 6 15 48 54 -6 39
12 Gençlerbirliği 32 9 9 14 39 51 -12 36
13 Denizlispor 32 9 8 15 31 46 -15 35
14 Konyaspor 32 7 12 13 30 46 -16 33
15 Yeni Malatyaspor 32 8 8 16 44 47 -3 32
16 Çaykur Rizespor 32 9 5 18 34 54 -20 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 32 8 8 16 39 69 -30 32
18 MKE Ankaragücü 32 6 11 15 30 55 -25 29

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