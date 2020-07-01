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Ahmet Şimşek Koleji
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Maskeyi uygun şekilde takmayan vatandaşa para cezası kesildi


Jandarma trafik ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıtlarda sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetlemede maskeyi uygun şekilde takmayı ısrarla reddeden bir vatandaş ise ceza yedi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıtlarda sosyal mesafe denetimi yaptı. Yapılan denetlemede otobüs ve minibüsler durdurularak maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Ekiplerin denetleme yaptığı bir otobüste maskesini uygun takmayan ve sadece ağız kısmını kapatan Beyaz Koç, jandarmanın uyarılarına rağmen maskeyle burnunu kapatmamakta ısrar edince Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten idari para cezasına çarptırıldı. Öte yandan durdurulan diğer bir minibüste ise hasta olduğunu söyleyen ve bu yüzden maske takmadığını iddia eden Duygu Kaymaz da maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezasına çarptırıldı.

📆 10 Temmuz 2020 Cuma 13:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 31 17 11 3 70 35 +35 62
3 Sivasspor 31 15 9 7 50 34 +16 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş 31 16 5 10 53 40 +13 53 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray 31 14 10 7 50 33 +17 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 31 14 9 8 57 34 +23 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50
8 Gaziantep 31 10 11 10 45 47 -2 41
9 Göztepe 31 10 9 12 39 42 -3 39
10 Antalyaspor 31 9 11 11 37 50 -13 38
11 Kasımpaşa 31 10 6 15 46 54 -8 36
12 Gençlerbirliği 31 8 9 14 36 50 -14 33
13 Yeni Malatyaspor 31 8 8 15 44 46 -2 32
14 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
15 Çaykur Rizespor 31 9 5 17 34 52 -18 32
16 Kayserispor 31 8 7 16 38 68 -30 31 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 31 6 12 13 26 43 -17 30
18 MKE Ankaragücü 31 5 11 15 29 55 -26 26

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