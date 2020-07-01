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Ahmet Şimşek Koleji
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Bir kişiyi öldürmeye çalışan çete üyesi 8 kişi yakalandı


Bir binayı ateşe vererek bir kişiyi öldürmeye çalışan çete üyesi 8 kişi yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, 3 Temmuz tarihinde Eyüpsultan’da V.D. isimli şahısın evinin kundaklanarak öldürülmeye çalışılması olayıyla ilgili inceleme başlattı. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin önce eşkallerini ardından kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler aynı gün içerisinde yakalandı

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu adresleri belirlenen şüpheliler, aynı gün içerisinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Ekiplerce bu adreslerde yapılan aramalarda, 4 adet silah ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette sorgulanan Barış H. (46) ve beraberindeki 7 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Barış H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

📆 10 Temmuz 2020 Cuma 13:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir (A) 31 19 9 3 59 27 +32 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 31 17 11 3 70 35 +35 62
3 Sivasspor 31 15 9 7 50 34 +16 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş 31 16 5 10 53 40 +13 53 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray 31 14 10 7 50 33 +17 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 31 14 9 8 57 34 +23 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50
8 Gaziantep 31 10 11 10 45 47 -2 41
9 Göztepe 31 10 9 12 39 42 -3 39
10 Antalyaspor 31 9 11 11 37 50 -13 38
11 Kasımpaşa 31 10 6 15 46 54 -8 36
12 Gençlerbirliği 31 8 9 14 36 50 -14 33
13 Yeni Malatyaspor 31 8 8 15 44 46 -2 32
14 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
15 Çaykur Rizespor 31 9 5 17 34 52 -18 32
16 Kayserispor 31 8 7 16 38 68 -30 31 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 31 6 12 13 26 43 -17 30
18 MKE Ankaragücü 31 5 11 15 29 55 -26 26

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