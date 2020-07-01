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Ahmet Şimşek Koleji
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Sosyal mesafeyi hiçe sayarak göbek attılar


Roman asıllı vatandaşların toplu halde düzenledikleri düğün bu kadarına da pes dedirtti. Düğünde sosyal mesafe hiçe sayılarak göbek atıldı. Mahalle düğününde hiç kimsenin maske takmaması ise dikkat çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Korona virüs nedeniyle bir süredir yapılamayan düğünler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte belirlenen kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz’dan itibaren tekrar yapılmaya başlandı. Ataşehir’de Roman asıllı vatandaşlar tarafından açık alanda yapılan düğünde sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak dip dibe göbek atıldığı görüldü. Mahalle düğününde hiç kimsenin maske takmaması ise dikkat çekti. Maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün cep telefonu kameralarına yansıdı.

📆 09 Temmuz 2020 Perşembe 10:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (A) 31 19 9 3 59 27 +32 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 31 17 11 3 70 35 +35 62
3 Sivasspor 31 15 9 7 50 34 +16 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 31 14 10 7 50 33 +17 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Alanyaspor 31 14 9 8 57 34 +23 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Beşiktaş 30 15 5 10 50 38 +12 50
8 Göztepe 31 10 9 12 39 42 -3 39
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 31 9 11 11 37 50 -13 38
11 Kasımpaşa 30 10 6 14 44 51 -7 36
12 Gençlerbirliği 31 8 9 14 36 50 -14 33
13 Yeni Malatyaspor 31 8 8 15 44 46 -2 32
14 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
15 Kayserispor 30 8 7 15 36 65 -29 31
16 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30 2020-21 1. Lig
17 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29
18 MKE Ankaragücü 31 5 11 15 29 55 -26 26

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