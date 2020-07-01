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‘drift’ ‘makas’ ve ‘hız’ magandaları yine iş başında!


İstanbul’un çeşitli noktalarında lüks otomobilli bir maganda, kavşaklarda saniyelerce “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Aynı maganda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM Otoyolu’nda da 274 kilometre hızla seyretti. E-5 Karayolu’nda bir başka maganda ise araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Mega kentin çeşitli noktalarında magandalar otomobillerle terör estirdi – Tıkla İzle

İstanbul’da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak İstanbul’da lüks otomobille seyir halinde olan bir maganda, sosyal medyadan canlı yayın yapan arkadaşının “kanka bir yerde dönsene” sözü üzerine cadde üzerindeki bir kavşakta “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapmaya başladı. Defalarca kavşakta dönerek terör estiren sürücü ardından yoluna devam etti.

Drift yaptı 274 kilometre hızla seyretti

Aynı maganda Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu’nda ise lüks bir otomobille 274 kilometre hızla seyretti. Maganda yüreklerin ağızlara geldiği o görüntüleri bir de sosyal medyada paylaştı. E-5 Karayolu üzerinde bir başka maganda ise araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücüler, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

📆 08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (A) 31 19 9 3 59 27 +32 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 30 17 10 3 68 33 +35 61
3 Sivasspor 30 15 9 6 50 33 +17 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 30 14 10 6 49 29 +20 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Beşiktaş 30 15 5 10 50 38 +12 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 30 13 9 8 53 33 +20 48
8 Göztepe 30 10 8 12 37 40 -3 38
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 30 9 10 11 35 48 -13 37
11 Kasımpaşa 30 10 6 14 44 51 -7 36
12 Gençlerbirliği 31 8 9 14 36 50 -14 33
13 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
14 Kayserispor 30 8 7 15 36 65 -29 31
15 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30
16 Yeni Malatyaspor 30 7 8 15 43 46 -3 29 2020-21 1. Lig
17 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29
18 MKE Ankaragücü 30 5 10 15 27 53 -26 25

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