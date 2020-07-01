Geçen Ömür

Geçip giden ömrümden şimdi ne var elde
Esti sert bir rüzgar savurdu başka yerlere
Çok umduk hayal ettik hani o günler nerede
Erteledik her şeyi dön bir bak kim var geride
Ne varsa yaşandı sözler kaldı dillerde
Ömür kısa beden yorgun akıl çıkmazlarda
Murat edip her şeyin hayırlısını dilemek son çare
Ürpermeden korkmadan emin adımlarla
Resmini çizdiğin o mutluluğu beklemektir tek çare
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir (X)
|30
|18
|9
|3
|57
|27
|+30
|63
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|30
|17
|10
|3
|68
|33
|+35
|61
|3
|Sivasspor
|30
|15
|9
|6
|50
|33
|+17
|54
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|30
|14
|10
|6
|49
|29
|+20
|52
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|29
|15
|5
|9
|49
|35
|+14
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Fenerbahçe
|30
|14
|7
|9
|53
|40
|+13
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Alanyaspor
|30
|13
|9
|8
|53
|33
|+20
|48
|8
|Göztepe
|30
|10
|8
|12
|37
|40
|-3
|38
|9
|Gaziantep
|30
|9
|11
|10
|42
|46
|-4
|38
|10
|Antalyaspor
|30
|9
|10
|11
|35
|48
|-13
|37
|11
|Kasımpaşa
|30
|10
|6
|14
|44
|51
|-7
|36
|12
|Gençlerbirliği
|30
|8
|8
|14
|35
|49
|-14
|32
|13
|Denizlispor
|30
|8
|8
|14
|29
|43
|-14
|32
|14
|Konyaspor
|30
|6
|12
|12
|25
|40
|-15
|30
|15
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|8
|15
|43
|46
|-3
|29
|16
|Çaykur Rizespor
|30
|8
|5
|17
|31
|50
|-19
|29
|2020-21 1. Lig
|17
|Kayserispor
|29
|7
|7
|15
|33
|64
|-31
|28
|18
|MKE Ankaragücü
|30
|5
|10
|15
|27
|53
|-26
|25
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