Diş Teli Fiyatları 2020

Diş teli fiyatları 2020 , tercih edilen ortodonti tedavisine ve ortodonti tedavisinde kullanılması planlanan diş teli çeşidine göre farklılık gösterir. Bu sebeple diş teli fiyatları ortalama olarak bir şey ifade etse de gerçek diş teli fiyatları doktor kontrolü sonrasında netleşecektir.

Diş hekimliği içerisinde özel bir yeri olan ortodonti, dişlerdeki problemlerin ortadan kalkmasına destek olur. Ortodonti tedavisini üstlenen doktorlara ise ortodontist denilmektedir. Dişlerdeki çapraşıklık ya da düzensizliğin kaldırılabilmesi için ilk aşama teşhistir. Sonrasında doktor hastanın ihtiyacı olan tedaviyi uygulamaya başlayacak olup; tedavinin son aşaması ise gerekli olan tüm kontrollerin yapılarak, sürecin tamamlanmasıdır. Ortodonti tedavisinde amaç diş sorunlarının tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayarak, hastanın diş yapısının olması gereken şekline getirilmesi sürecidir. Ek olarak üst çene ve alt çene gelişimlerinin birbiriyle uyumlu olmaması da ortodontinin hizmet alanı içerisindedir.

Ortodonti Tedavisinde Uygulama Şekilleri Nelerdir?

Ortodonti tedavisi uygulama yöntemine göre hareketli ve sabit olmak üzere ikiye ayrılır. Sabit ortodonti tedavisi isminden de anlaşılacağı üzere hastanın çıkaramayacağı diş tellerinin kullanılmasından oluşur. Hastanın dişlerinde telin kalma süresi doktor tarafından belirlenmekte olup; hastadan hastaya değişkenlik gösterir. Sabit ortodonti tedavisinde en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan demir diş telleri kullanılabileceği gibi bazı hastalarda porselen braket (şeffaf diş telleri ) kullanılır.

Hareketli ortodonti tedavisi ise yine isminden anlaşılacağı üzere hastanın rahatlıkla kendisi tarafından çıkartılabileceği apareylerin tercih edildiği tedavidir. Hastanın tedavi sürecine göre tek bir yöntem kullanılabileceği gibi sabit ortodonti tedavisi de hareketli ortodonti tedavisi de kullanılabilir.

Hastanın diş problemini ortadan kaldırmak için uygulan an tedavi yöntemleri de tercih edilen malzemelerde diş teli fiyatlarını direkt olarak etkileyecektir. Şeffaf diş teli diş teli fiyatları 2020 de en çok tercih edilen çeşittir. Şeffaf diş teli diğer tellere göre daha az belli olmaktadır.

Ortodonti Tedavi Sürecinde Yapılması Gerekenler

Ortodonti tedavisi dışarıdan kolay gözükse de tedavi uygulama aşamasında aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı anlaşılacaktır. Ortodonti tedavisi uygulanan hastalar diş telleriyle yaşamaya ne kadar çabuk alışırlarsa, süreç de o kadar kolay olacaktır. Tedavi öncesinde doktor kontrolü sonrasında ortadan kaldırılması gereken çürük ya da tedavi edilmesi gereken diş etleri varda, tedavi edilir. Hastalar, doktorun tavsiyelerine uyarken, uyarılarına kulak vermeli ve ağız hijyenine dikkat etmelidir.

Kaynak: https://www.periodent.net/

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