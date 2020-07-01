Cihan Alemi gezdimde
Kalbine giden yolu bulamadım
Ne kışlar geçirdimde
Bakışın kadar soğuğa rastlamadım
Kimler geldi kimler gittide
Senin gibi kimseyi kalbimde saklamadım
Hayallere rest çeksemde
Umutlarımı senin hayalinle pakladım
Sensizlik zoruma gitsede
Bir tek resmini ateşe verip yakmadım
İhanetinle bu sevda bitsede
Başımı çevirip Senden başkasına asla bakmadım
Sözler birikir dökülür dilimden
Bir başkası tutar sanma ki elimden
Seni ilk gördüğüm andan beri sevdalıyım Ben
Kalan mı yoksa giden mi kaybeden
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir (X)
|30
|18
|9
|3
|57
|27
|+30
|63
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|29
|16
|10
|3
|65
|32
|+33
|58
|3
|Sivasspor
|29
|15
|8
|6
|50
|33
|+17
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|29
|14
|10
|5
|48
|26
|+22
|52
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|29
|15
|5
|9
|49
|35
|+14
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Fenerbahçe
|30
|14
|7
|9
|53
|40
|+13
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Alanyaspor
|30
|13
|9
|8
|53
|33
|+20
|48
|8
|Göztepe
|30
|10
|8
|12
|37
|40
|-3
|38
|9
|Gaziantep
|30
|9
|11
|10
|42
|46
|-4
|38
|10
|Antalyaspor
|30
|9
|10
|11
|35
|48
|-13
|37
|11
|Kasımpaşa
|29
|10
|5
|14
|44
|51
|-7
|35
|12
|Gençlerbirliği
|30
|8
|8
|14
|35
|49
|-14
|32
|13
|Denizlispor
|30
|8
|8
|14
|29
|43
|-14
|32
|14
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|8
|15
|43
|46
|-3
|29
|15
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|5
|16
|31
|49
|-18
|29
|16
|Kayserispor
|29
|7
|7
|15
|33
|64
|-31
|28
|2020-21 1. Lig
|17
|Konyaspor
|29
|5
|12
|12
|24
|40
|-16
|27
|18
|MKE Ankaragücü
|30
|5
|10
|15
|27
|53
|-26
|25
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