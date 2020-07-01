Cihan

Cihan Alemi gezdimde

Kalbine giden yolu bulamadım

Ne kışlar geçirdimde

Bakışın kadar soğuğa rastlamadım

Kimler geldi kimler gittide

Senin gibi kimseyi kalbimde saklamadım

Hayallere rest çeksemde

Umutlarımı senin hayalinle pakladım

Sensizlik zoruma gitsede

Bir tek resmini ateşe verip yakmadım

İhanetinle bu sevda bitsede

Başımı çevirip Senden başkasına asla bakmadım

Sözler birikir dökülür dilimden

Bir başkası tutar sanma ki elimden

Seni ilk gördüğüm andan beri sevdalıyım Ben

Kalan mı yoksa giden mi kaybeden