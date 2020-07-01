MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
SIR KÜPÜ Şair
Hasret


Hayalin esir aldı aklımı
Senden başkası bilmiyor gizlimi saklımı
Nereye baksam hep sen
Söyle aklım mı yoksa kalbim mi haklı
Gittiğin gün sessizce öldüm ben
Sanma ki bu beden halâ canlı
Her zaman aklımda saklımda sen
Düşünüp dururum ağlarım gözlerim kanlı
Ruhum nefrete meyilli bir zanlı
Sensiz her acı olur bana tatlı
Yazdığım her şiirin adı ‘Hasret’ mi olmalı

📆 04 Temmuz 2020 Cumartesi 21:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (X) 30 18 9 3 57 27 +30 63 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 29 16 10 3 65 32 +33 58
3 Sivasspor 29 15 8 6 50 33 +17 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 29 14 10 5 48 26 +22 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 30 14 7 9 53 40 +13 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 30 13 9 8 53 33 +20 48
8 Göztepe 30 10 8 12 37 40 -3 38
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 30 9 10 11 35 48 -13 37
11 Kasımpaşa 29 10 5 14 44 51 -7 35
12 Gençlerbirliği 30 8 8 14 35 49 -14 32
13 Denizlispor 30 8 8 14 29 43 -14 32
14 Yeni Malatyaspor 30 7 8 15 43 46 -3 29
15 Çaykur Rizespor 29 8 5 16 31 49 -18 29
16 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27
18 MKE Ankaragücü 30 5 10 15 27 53 -26 25

BAĞLANTILAR