Hayalin esir aldı aklımı
Senden başkası bilmiyor gizlimi saklımı
Nereye baksam hep sen
Söyle aklım mı yoksa kalbim mi haklı
Gittiğin gün sessizce öldüm ben
Sanma ki bu beden halâ canlı
Her zaman aklımda saklımda sen
Düşünüp dururum ağlarım gözlerim kanlı
Ruhum nefrete meyilli bir zanlı
Sensiz her acı olur bana tatlı
Yazdığım her şiirin adı ‘Hasret’ mi olmalı
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir (X)
|30
|18
|9
|3
|57
|27
|+30
|63
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|29
|16
|10
|3
|65
|32
|+33
|58
|3
|Sivasspor
|29
|15
|8
|6
|50
|33
|+17
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|29
|14
|10
|5
|48
|26
|+22
|52
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|29
|15
|5
|9
|49
|35
|+14
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Fenerbahçe
|30
|14
|7
|9
|53
|40
|+13
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Alanyaspor
|30
|13
|9
|8
|53
|33
|+20
|48
|8
|Göztepe
|30
|10
|8
|12
|37
|40
|-3
|38
|9
|Gaziantep
|30
|9
|11
|10
|42
|46
|-4
|38
|10
|Antalyaspor
|30
|9
|10
|11
|35
|48
|-13
|37
|11
|Kasımpaşa
|29
|10
|5
|14
|44
|51
|-7
|35
|12
|Gençlerbirliği
|30
|8
|8
|14
|35
|49
|-14
|32
|13
|Denizlispor
|30
|8
|8
|14
|29
|43
|-14
|32
|14
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|8
|15
|43
|46
|-3
|29
|15
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|5
|16
|31
|49
|-18
|29
|16
|Kayserispor
|29
|7
|7
|15
|33
|64
|-31
|28
|2020-21 1. Lig
|17
|Konyaspor
|29
|5
|12
|12
|24
|40
|-16
|27
|18
|MKE Ankaragücü
|30
|5
|10
|15
|27
|53
|-26
|25
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