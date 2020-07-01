Kuş Gibi

Kuş Gibi

KUŞ GİBİ

Gözlerine bakarak ne şiirler yazdım Ben

Haksız duruma düşürdün

Sonuna kadar haklıyken

Seninle geçen her günü maziye kattım Ben

Yokluğunda hep üşürdüm hatırla

Kar yağardı başıma Sensizken

Sevinç gitti derde büründüm

Ellerim koynumda günlerce çaresiz kaldım Ben

Varımı yoğumu hayallerimi çaldın

Ben ağlarken Sen uzaktan baktın

Hatan büyük elleri ben gibi sandın

Şimdi kimsesiz gibi karanlıkta köşelerde kaldın

Değerin yok ne gözümde nede kalbimde

Gecemde değilsin gündüzümde

Olamazsın artık devam da derdimde

Senin gibi görmedim vicdansız ömrümde

Artık Ben yokum Sensiz ruhum kuş gibi

Aradığı huzuru mutluluğu bulmuş gibi

Senin yaptığın yanına kalmaz bil ki,

Hayata güleceğim sanki sen ölmüş gibi