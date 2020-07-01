HANCI
Veda edip ayrıldık kalır yürekte acısı
Sarar bedenimi tarifi imkansız bir sancı
Ömür böyle geçti Sen yolcu Ben hancı
Sonumuzun ne olacağını bilemez hiçbir falcı
Zahmet edip Beni düşünme yorma aklını
Geri kalan günlerimin olur mu bundan farkı
Dil yalancıdır ama Kalpler her zaman haklı
Olacaksın Aşktan müebbet yemiş bir zanlı
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|29
|17
|9
|3
|55
|27
|+28
|60
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|29
|16
|10
|3
|65
|32
|+33
|58
|3
|Sivasspor
|29
|15
|8
|6
|50
|33
|+17
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|29
|14
|10
|5
|48
|26
|+22
|52
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|29
|15
|5
|9
|49
|35
|+14
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Fenerbahçe
|29
|13
|7
|9
|51
|39
|+12
|46
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Alanyaspor
|29
|12
|9
|8
|49
|32
|+17
|45
|8
|Göztepe
|29
|10
|8
|11
|36
|38
|-2
|38
|9
|Antalyaspor
|29
|9
|10
|10
|35
|46
|-11
|37
|10
|Gaziantep
|29
|8
|11
|10
|41
|46
|-5
|35
|11
|Kasımpaşa
|29
|10
|5
|14
|44
|51
|-7
|35
|12
|Denizlispor
|29
|8
|8
|13
|29
|42
|-13
|32
|13
|Gençlerbirliği
|29
|8
|7
|14
|35
|49
|-14
|31
|14
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|5
|16
|31
|49
|-18
|29
|15
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|7
|15
|43
|46
|-3
|28
|16
|Kayserispor
|29
|7
|7
|15
|33
|64
|-31
|28
|2020-21 1. Lig
|17
|Konyaspor
|29
|5
|12
|12
|24
|40
|-16
|27
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|5
|10
|14
|26
|49
|-23
|25
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