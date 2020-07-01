Bakırköy’de yol çöktü: Hafriyat kamyonu böyle devrildi – Tıkla İzle
Kaza, Bakırköy Sakızağacı Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makineleriyle alt yapı çalışması yaparken yol çöktü. Yolun çökmesiyle birlikte üzerindeki hafriyat kamyonu çukura devrildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakıt deposu delinen kamyonun etrafında güvenlik önlemleri alındı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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|15
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|6
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|4
|Galatasaray
|29
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|48
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|52
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|5
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|15
|5
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|7
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|29
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|9
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|8
|Göztepe
|29
|10
|8
|11
|36
|38
|-2
|38
|9
|Antalyaspor
|29
|9
|10
|10
|35
|46
|-11
|37
|10
|Gaziantep
|29
|8
|11
|10
|41
|46
|-5
|35
|11
|Kasımpaşa
|29
|10
|5
|14
|44
|51
|-7
|35
|12
|Denizlispor
|29
|8
|8
|13
|29
|42
|-13
|32
|13
|Gençlerbirliği
|29
|8
|7
|14
|35
|49
|-14
|31
|14
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|5
|16
|31
|49
|-18
|29
|15
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|7
|15
|43
|46
|-3
|28
|16
|Kayserispor
|29
|7
|7
|15
|33
|64
|-31
|28
|2020-21 1. Lig
|17
|Konyaspor
|29
|5
|12
|12
|24
|40
|-16
|27
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|5
|10
|14
|26
|49
|-23
|25
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