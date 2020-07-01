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Ahmet Şimşek Koleji
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Yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi


Bin 592 kişinin sorgulandığı yol uygulamasında toplam 45 bin 669 TL ceza kesilirken, denetlemelerde ise ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın koordinesinde Esenyurt’ta dar alan uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş, Trafik, Narkotik, Yunus, Kaçakçılık, Güven timleri, Çevik kuvvet ve Özel Harekat birimlerinin katılımıyla saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamaya helikopterler de havadan destek verdi.

45 bin 669 TL ceza kesildi

İlçede belirlenen 11 noktada yapılan uygulamada, 922 araç ile 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere bin 592 şahıs sorgulanırken, 69 araca toplam 45 bin 669 TL idari para cezası kesildi. Araçlarda yapılan aramalarda ise, 1 adet ruhsatsız tabanca 6 adet fişek ve 39 gram metanfetamin ele geçirildi.

Aranması olan 4 kişi yakalandı

Ekiplerce yapılan uygulamayla, aranması bulunan 4 şahıs yakalandı. Bu şahısların 3’ünün dolandırıcılık, 1’inin ise gasp suçundan aranması olduğu belirlendi. Kent genelinde huzur ve asayişin sağlanması için, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın koordinesindeki uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

📆 02 Temmuz 2020 Perşembe 17:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 29 16 10 3 65 32 +33 58
3 Sivasspor 29 15 8 6 50 33 +17 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 29 14 10 5 48 26 +22 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 29 13 7 9 51 39 +12 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 29 12 9 8 49 32 +17 45
8 Göztepe 29 10 8 11 36 38 -2 38
9 Antalyaspor 29 9 10 10 35 46 -11 37
10 Gaziantep 29 8 11 10 41 46 -5 35
11 Kasımpaşa 29 10 5 14 44 51 -7 35
12 Denizlispor 29 8 8 13 29 42 -13 32
13 Gençlerbirliği 29 8 7 14 35 49 -14 31
14 Çaykur Rizespor 29 8 5 16 31 49 -18 29
15 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 43 46 -3 28
16 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27
18 MKE Ankaragücü 29 5 10 14 26 49 -23 25

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