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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Maltepe’de eski koca dehşeti!
Maltepe’de eski koca dehşeti!


Maltepe’de boşandığı eşinde kalan çocuklarını icra yoluyla almak isteyen kadın ile eşi arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Öfkeli koca, çocuklarını isteyen kadına art arda silahla ateş etti. Ağır yaralanan kadın, şans eseri yoldan geçen hasta nakil ambulansıyla hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralı kadının ambulansa alındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre boşandığı eşinde kalan çocuklarını icra yoluyla almak isteyen Fatma Y. eski kocasının evine gitti. Burada Fatma Y. ile eski eşi Murat Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Murat Y. silahını çıkararak eski eşine art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın ağır yaralanırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Şans eseri yoldan geçen hasta nakil ambulansı ile hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya tanık olan bir mahalleli, “Ben esnafım mermi seslerini duyunca koşarak geldim. Vuran kişiyle köşede karşı karşıya geldik. Bana da silah çekti. Baktım kadın yerde. Kadının yanına geldik. Adam aşağı doğru koşarak gitti. Galiba aile arasında sıkıntı var. Çocukları almaya gelmiş galiba öyle bir durum olmuş. Kadın 4 5 yerinden vurmuş. Kadını kaldırdığımızda sırtından kan akıyordu. Durumu ciddiydi. Ambulans aldı hastaneye götürdü” dedi.

Yaralı kadının sağlık ekiplerince ambulansa alındığı anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

📆 02 Temmuz 2020 Perşembe 17:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 43 46 -3 28
16 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27
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