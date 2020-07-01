Kadıköy’de Kurban Kesim Kursu açılıyor

Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi’nde yeni açılan kursa yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle kurban kesimi konusunda eğitim almak isteyenler için Halk Eğitim Merkezlerinde 20 saatlik kesim eğitimi verilecek.

Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi tarafından yapılan açıklama da; “16/06/2018 tarihinde 30453 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “2018 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereği kurumumuzda 20 saatlik “Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları” açılacaktır.

Kursa katılmak isteyen vatandaşların kuruma başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tel: 0216 337 77 56