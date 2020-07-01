Korayspor Çanta Modelleri

Spor çanta modelleri genç, yaşlı, kadın ve erkeklerin hem spora giderken hem de günlük yaşamlarının bir parçası olarak kullandıkları fonksiyonel seçeneklerle karşınıza çıkıyor. Spor markaları tarafından tasarlanan şık çantaların çok sayıda renk ve dizaynı bulunuyor. Kol çantası, sırt çantası, omuz çantası alternatifleriyle ön plana çıkan çanta modelleri farklı ebatları da ihtiyaçlarınız doğrultusunda size sunuluyor. Çoğunlukla üniseks olarak kullanılabilen spor çantaları renklerine göre kadın ve erkek modelleri olarak ayrılıyor.

Korayspor bünyesinde bulunan çanta modelleri gelişmiş teknolojik donanımlarla tasarlanan su hasarlarına karşı eşyalarınızı maksimum düzeyde koruyor. Sıra dışı dikişli yapıya sahip olan modeller arasında göğüs kemerlerine sahip olanlar var. Nefes alabilir yumuşak kumaşlarla tasarlanan seçenekler, çıtçıt bağlantılı ayarlanabilen taşıma kolları ve benzer özellikler size büyük konfor sağlıyor. Geri dönüşümlü malzemelerden üretilen alternatifler, hava filtreleri, dayanıklı kaplamalardan oluşan taban yapıları ürünlerin dayanıklılıklarını artırıyor. Spor çantalarının kaliteli fermuar özellikleri, yan geçmeli cepler, fonksiyonel cepler ve daha birçok işlev onları vazgeçilmez kılıyor. Fonksiyonel özellikleriyle ön plana çıkan tasarımlar, üstün nitelikleriyle hayatınıza birçok açıdan değer katıyor.

Spor çanta modelleri arasında siyah, lacivert, beyaz, bej gibi sade renklerden tasarlanan modelleri çok sayıda kıyafet kombininizle kullanabiliyorsunuz. Eşofmanlarınızla spora giderken yanınıza alabileceğiniz ürünleri, günlük kıyafetlerinizle de çok rahat kullanma imkanınız var. Spor çantaları arasında yer alan canlı renklerle tasarlanan çantaları ise tarzınızı farklılaştırıyor. Düz bir kıyafet kombininizi canlı renklerden oluşan bir çanta ile tamamladığınızda görünümünüz bir anda hareketlendiriyor. Marka logosuyla tasarlanan ürünlerde ise çantaların sportif vurgusu belirtiliyor. Logolar çantalara küçük bir dizaynla ya da büyük tasarımlarla eklenebiliyor. Desenli seçenekler de kıyafetlerinize hava katıyor. Modeller arasında raket çantaları, deniz çantaları ve benzeri alternatifler de bulunuyor. Spor çantası fiyatları ürünlerin donanımlarına, markalarına ve tasarımlarına göre değişken aralıklarda seyrediyor. Spor çantaları, hareketli yaşam tarzını benimsemiş arkadaşlarınıza da hediye olarak sunabileceğiniz seçeneklerden meydana geliyor. Tüm ürünlere göz atarak kendinize ve sevdiklerinize en uygun modelleri bulma şansınız var. Spor çantaları memnun edici birçok fonksiyonu aynı anda size sunuyor.

Spor çantalarının geniş ve alternatif bölmelerinin yardımıyla ürünleri farklı amaçlarla kullanabiliyorsunuz. Ağırlık destekleyici kemerler, ekstra dolgulu omuz askıları ve sırt destekleri sayesinde çantalar maksimum taşıma kolaylığı sağlıyor. Bir ya da iki ana bölgenin yer aldığı tasarımların çok sayıda yan cepleri de bulunuyor. Spor kıyafetlerinizin yanı sıra tabletinizi, diz üstü bilgisayarınızı da güvenle taşıyabileceğiniz çantalar ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla karşılıyor. Ayakkabı, krampon ve benzeri ekipmanlarınızı taşımanızı mümkün kılan tasarımların yan gözlerine cep telefonu, çorap, çamaşır ve benzeri eşyalarınızı yerleştirebiliyorsunuz. Ürünler seyahat çantası olarak da kısa süreli gezilerinize eşlik ediyor.

Koraysporonline mağazamız üzerinden üye olarak sitemizden ya da telefonla sipariş hattımız 0850 520 02 05 numaramızdan ilgili temsilcilerimiz ile iletişime geçerek sipariş oluşturabilirsiniz. Unutmayın, telefon ile sipariş hizmetimizden 08:30 – 19:30 saatleri arasında yararlanabilirsiniz.

Banka kanalıyla ödeme yapmayı düşünüyorsanız ilgili hesap numaralarımıza Havale/EFT yapabilirsiniz. Maksimum 3 gün içerisinde, havale işlemini gerçekleştirmediğinizde siparişiniz otomatik olarak iptal edileceğini de belirtmek isteriz. sipariş ödemenizi bunun dışında; kredi kartınız ile taksitli ya da tek çekim olarak yapabilir, dilerseniz kapıda nakit ödemeyi seçebilirsiniz.

Sistemdeki yoğunluğa ve ürün durumuna göre siparişiniz 1- 5 iş gününde kargoya teslim edilmektedir. Sipariş gönderimleriniz; anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi olan Yurtiçi Kargo ile “ücretsiz” olarak yapılmaktadır.