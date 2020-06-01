Game Influencer Marketing

Influencer marketing, bir bütün olarak hedef pazardan ziyade etkili insanlara odaklandığı bir pazarlama şeklidir. Potansiyel alıcıları etkileyen bireyleri tanımlar ve pazarlama faaliyetlerini bu faktörlerin etrafına yönlendirir. Influencer marketing, günümüzün içerik odaklı bir influencer marketing kampanyasına yerleştirilen eski ve yeni içerik pazarlama stratejileri arasında bir melezdir. Influencer marketing, tüketicilere sektörünüzdeki otoritenizi, güvenilirliğinizi ve düşünce liderliğinizi göstermekle ilgilidir.

Eski ve geleneksel reklamları kullanmak yerine tüketicilere ürün ve hizmetleri pazarlamak ve tanıtmak için online influencer marketing’de yer alan özneler, ünlüler (zaten bildiğimiz ve güvendiğimiz), ağızdan ağıza pazarlama ve kullanıcı tarafından oluşturulan diğer içeriklerin bir kombinasyonunu kullanır.

Influencer marketing, oyun oynama ve canlı yayıncılık kusursuz bir üçlü oluşturur. Influencer marketing endüstrisinin 2020 yılının sonuna kadar 9,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2021 yılına kadar küresel video oyunu endüstrisinin 138 milyar dolara ulaşması bekleniyor ve video akışı pazar büyüklüğünün 2027’ye kadar 184 milyar doları geçmesi bekleniyor. Bu sayıları görmezden gelinemeyecek kadar devasadır.

Önde gelen oyun influencerlarının milyonlarca takipçisi var ve hayal edebileceğinizden çok daha fazla kazanıyorlar. Önde gelen oyun etkileyicisi olan Ninja, Twitch’te 15 milyondan fazla takipçiye sahip ve ücretli Twitch abonelerinden ayda 500 bin dolar kazanıyor (buna sponsorluk kazançları ve diğer canlı yayın platformlarından kazançlar dahil değil). Mixer ile bir anlaşma imzaladı ve burada çok yıllı bir sözleşme için 20 ila 30 milyon dolar arasında bir ödeme yapılacak. Ninja’yı veya Shroud, Riot Games, Syndicate ve diğerleri gibi diğer popüler game influencer marketing’de yer alan influencerlardan bazılarını yenemezsiniz. Mixer veya Twitch gibi canlı platformlarda bir game influencer marketing uygulamak için asla geç değildir.

Önde gelen herhangi bir canlı yayın platformunda bir game influencer marketing uygulamak, ne yapmanız gerektiğini ve bunu nasıl yapmanız gerektiğini bildiğinizde daha kolay olacaktır. Bu kılavuzda belirtilen adımları izleyin ve hepsi bir oyun hissi olmaya hazır olacak.

Tutarlı olmalısınız. Bazen zor olabilir. Sıfır abone ile akış yapmanız gereken bir zaman olacak ve akışınızı kimse izlemiyorken konuşmanız gerekebilir. İyi bir takipçiniz olduğunda, sponsorluk için doğru şirketlerle bağlantı kurmanıza yardımcı olacak birkaç game influencer marketing ajansıyla ortak olun. Ayrıca, markanızla ortaklık kuracak ve markanızı büyütecek işletmeler de bulabilirsiniz.

Detaylı bilgi için; https://www.tipeffect.com/tr/portfolio_page/gamesultan-bloodrapper-game-influencer-marketing/