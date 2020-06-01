Fenerbahçe Yeni Malatyaspor’u Ozan Tufan’la geçti

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Maçtan dakikalar
21. dakikada sol taraftan Gökhan Töre’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Murat’ın şutu üstten auta çıktı.
35. dakikada orta alanda topu alan Mehmet Ekici’nin sol tarafa verdiği pasta topla buluşan Vedat’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle’de kaldı.
41. dakikada Acquah’ın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut’un vuruşunu Altay kornere çeldi.
45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues’in sert şutunda topu kaleci Farnolle çıkardı.
51. dakikada sağ kanatta topu alan Robin Yalçın’ın ceza sahası dışına gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
56. dakikada Gökhan Töre’nin ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Umut’un şutunda kaleci Altay’ın müdahalesiyle top direkten oyun alanı içine döndü.
60. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan’ın ortasında ceza sahası içinde Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
70. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan Ali’nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
75. dakikada sol kanatta topla buluşan Vedat’ın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Rodrigues’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
81. dakikada Fofana’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Youssouf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
89. dakikada Youssouf’un ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Donald yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1.
90. dakikada Vedat Muriqi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Tufan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi’nin ceza sahası içine açtığı ortada Ozan Tufan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali (Ferdi dk. 83 ?), Jailson (Emre dk. 62), Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet Ekici (Tolgay dk. 76), Muriqi
Yedekler: Harun, Erten, Murat, Ömer Faruk, Mevlüt, Allahyar
Teknik Direktör: Tahir Karapınar
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Mustafa dk. 44 ?), Sakıb, Murat (Youssouf dk. 60), Robin Yalçın ( Donald dk. 74), Gökhan Töre, Hafez (Kjartansson dk. 61), Acquah, Umut Bulut (Fofana dk. 74)
Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Yiğithan, Ahmed, Walter
Teknik Sorumlu: Hasan Özer
Goller: Vedat (dk. 70), Ozan (dk. 90 ve 90+5) (Fenerbahçe), Youssouf (dk. 81), Donald (dk. 89) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı Kart: Gökhan Töre (dk. 65) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Deniz Türüç, Rodrigues, Hasan Ali (Fenerbahçe), Farnolle, Mustafa Akbaş (Yeni Malatyaspor)
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|28
|17
|8
|3
|54
|26
|+28
|59
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|29
|16
|10
|3
|65
|32
|+33
|58
|3
|Sivasspor
|28
|15
|8
|5
|50
|31
|+19
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|28
|14
|9
|5
|47
|25
|+22
|51
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|29
|15
|5
|9
|49
|35
|+14
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Fenerbahçe
|29
|13
|7
|9
|51
|39
|+12
|46
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Alanyaspor
|29
|12
|9
|8
|49
|32
|+17
|45
|8
|Göztepe
|29
|10
|8
|11
|36
|38
|-2
|38
|9
|Antalyaspor
|28
|9
|9
|10
|34
|45
|-11
|36
|10
|Gaziantep
|28
|8
|10
|10
|40
|45
|-5
|34
|11
|Kasımpaşa
|28
|9
|5
|14
|42
|51
|-9
|32
|12
|Gençlerbirliği
|28
|8
|7
|13
|35
|47
|-12
|31
|13
|Denizlispor
|28
|8
|7
|13
|27
|40
|-13
|31
|14
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|7
|15
|43
|46
|-3
|28
|15
|Çaykur Rizespor
|28
|8
|4
|16
|29
|47
|-18
|28
|16
|Konyaspor
|29
|5
|12
|12
|24
|40
|-16
|27
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|29
|5
|10
|14
|26
|49
|-23
|25
|18
|Kayserispor
|28
|6
|7
|15
|31
|64
|-33
|25
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