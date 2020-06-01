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İstanbul’da asker eğlencesinde “pes” dedirten görüntüler


İstanbul’da asker eğlencesi sonrası bir araya gelen onlarca kişi korona virüs salgınına rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti.

İstanbul’da asker eğlencesi sonrası bir araya gelen onlarca kişi korona virüs salgınına rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Halay çeken vatandaşların rahatlığı “bu kadarına da pes” dedirtti.

Covid-19 önlemleri kapsamında normalleşme süreci başlasa da gerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerekse bilim insanlarından vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarılar geliyor. Özellikle büyükşehirlerde yapılan asker uğurlamalarında bu uyarılar dinlenilmiyor. İstanbul Arnavutköy’de kaydedilen görüntüler “bu kadarına da pes” dedirtti. Düzenlenen asker eğlencesinde bir araya gelen onlarca kişi, sosyal mesafe kuralını adeta hiçe saydı. Toplu organizasyon yasak olmasına rağmen toplanan grup üyeleri, önce el ele halay çekti. Daha sonra ise horon tepti. Onlarca davetlilerden sadece bir kaçının maske taktığı görüntülendi. Yaklaşık 1 saat süren asker uğurlama eğlencesi daha sonra sona erdi. Tüm bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

📆 27 Haziran 2020 Cumartesi 18:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 28 16 9 3 64 31 +33 57
3 Sivasspor 28 15 8 5 50 31 +19 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 28 14 9 5 47 25 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 +17 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 28 12 7 9 48 37 +11 43
8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
11 Kasımpaşa 28 9 5 14 42 51 -9 32
12 Gençlerbirliği 28 8 7 13 35 47 -12 31
13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 -13 31
14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 -2 28
15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
18 MKE Ankaragücü 28 5 9 14 25 48 -23 24

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