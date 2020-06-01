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Kadıköy Belediyesi üniversite sınavına giren öğrencilere maske, şeker ve su verdi


Kadıköy Belediyesi, Yükseköğretim Kurumu Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) giren öğrenciler ve velileri için sınavın yapıldığı okulların önüne stantlar kurarak maske, şeker ve su dağıttı.

Kadıköy Belediyesi, Yükseköğretim Kurumu Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) giren öğrenciler ve velileri için sınavın yapıldığı okulların önüne stantlar kurarak maske, şeker ve su dağıttı.

Kadıköy ilçesinde bugün YKS’nin ilk ayağı olan TYT sınavının düzenlendiği okulların önünde heyecan vardı. Kadıköy Belediyesi, saat 10.15’te başlayan TYT için sınavın düzenlendiği okulların önünde stant açtı. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına dikkat edilen sınavda, maskelerini unutan öğrenciler ve velileri için maske ile su ve şeker dağıtıldı. Pazar günü iki oturumun daha yapılacağı sınavda Kadıköy Belediyesi yine okulların önünde bulunarak gençlerin ve velilerin ihtiyaçlarını karşılayacak.

Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz hafta düzenlenen Liselere Giriş Sınavı’nda da sınavın yapıldığı okulların önlerinde stantlar kurarak öğrenci ve velilerin yanında olmuştu.

📆 27 Haziran 2020 Cumartesi 17:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 28 16 9 3 64 31 +33 57
3 Sivasspor 28 15 8 5 50 31 +19 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 28 14 9 5 47 25 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 +17 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 28 12 7 9 48 37 +11 43
8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
11 Kasımpaşa 28 9 5 14 42 51 -9 32
12 Gençlerbirliği 28 8 7 13 35 47 -12 31
13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 -13 31
14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 -2 28
15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
18 MKE Ankaragücü 28 5 9 14 25 48 -23 24

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