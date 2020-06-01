İBB, Şehir Hatları vapurla seyahati 5 kuruş yaptı

İBB, Şehir Hatları vapurlarında 31 Ağustos’a kadar, 10.00 – 16.00 saatleri arasında İstanbulluları 5 kuruşa taşıyacak. Uygulama ile deniz ulaşımını yaygınlaştırma ve esnek çalışma saatlerini teşvik etme amaçlanıyor. Karar bugün yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alındı.

Şehir Hatları vapurlarının kullanım ücretleri, bugün yapılan UKOME toplantısında alınan kararla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 5 kuruşa indirildi. İBB, alınan kararla birlikte bazı hatlarda İstanbulluları 5 kuruşluk sembolik fiyatla taşıyacak. Kararın alınmasındaki amaç deniz ulaşımını yaygınlaştırma ve esnek çalışma saatlerini teşvik etme şeklinde açıklandı. İndirimin uygulanacağı hatlar Üsküdar – Eminönü, Kadıköy – Eminönü, Kadıköy – Karaköy, Kadıköy – Beşiktaş ve üç iskeleden fazla uğramalı hatlar olarak belirlendi. Uygulama, “Adalar” ve “İstinye – Çubuklu Arabalı Vapur” hatlarında geçerli olmayacak.

Uygulamanın geçerli olduğu hatların tam listesi şöyle: