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İBB, Şehir Hatları vapurla seyahati 5 kuruş yaptı


İBB, Şehir Hatları vapurlarında 31 Ağustos’a kadar, 10.00 – 16.00 saatleri arasında İstanbulluları 5 kuruşa taşıyacak. Uygulama ile deniz ulaşımını yaygınlaştırma ve esnek çalışma saatlerini teşvik etme amaçlanıyor. Karar bugün yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alındı.

Şehir Hatları vapurlarının kullanım ücretleri, bugün yapılan UKOME toplantısında alınan kararla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 5 kuruşa indirildi. İBB, alınan kararla birlikte bazı hatlarda İstanbulluları 5 kuruşluk sembolik fiyatla taşıyacak. Kararın alınmasındaki amaç deniz ulaşımını yaygınlaştırma ve esnek çalışma saatlerini teşvik etme şeklinde açıklandı. İndirimin uygulanacağı hatlar Üsküdar – Eminönü, Kadıköy – Eminönü, Kadıköy – Karaköy, Kadıköy – Beşiktaş ve üç iskeleden fazla uğramalı hatlar olarak belirlendi. Uygulama, “Adalar” ve “İstinye – Çubuklu Arabalı Vapur” hatlarında geçerli olmayacak.

Uygulamanın geçerli olduğu hatların tam listesi şöyle:

Hattın Adı ve Kısa Açıklaması
BEŞİKTAŞ-KADIKÖY
ÜSKÜDAR- KARAKÖY- EMİNÖNÜ
EMİNÖNÜ-KADIKÖY
BOĞAZ GİDİŞ GELİŞ (EMİNÖNÜ-BEŞİKTAŞ-ORTAKÖY-EMİRGAN-PAŞABAHÇE-BEYKOZ)
ÇENGELKÖY-BEŞİKTAŞ-EMİNÖNÜ
KARAKÖY-KADIKÖY
KADIKÖY-KARAKÖY–EMİNÖNÜ
ÜSKÜDAR-KARAKÖY-KASIMPAŞA-FENER-BALAT-HASKÖY- AYVANSARAY-SÜTLÜCE-EYÜP(HALİÇ HATTI)
KADIKÖY-KARAKÖY-BEŞİKTAŞ
KABATAŞ-BEŞİKTAŞ-K.SU
İSTİNYE-K.SU
KADIKÖY-BEŞİKTAŞ-İSTİNYE-SARIYER
A.KAVAĞI-R.KAVAĞI-SARIYER
ÇENGELKÖY-BEBEK-KANLICA-İSTİNYE
A.HİSARI-MUH İSK-EMİNÖNÜ
BEYKOZ MUH BOĞAZ ÜSKÜDAR- KABATAŞ
SARIYER MUH BOĞAZ -EMİNÖNÜ
BEYKOZ MUH İSKELE EMİNÖNÜ(1)
BEYKOZ MUH İSKELE EMİNÖNÜ(2)
ÇENGELKÖY-BEŞİKTAŞ-EMİNÖNÜ(10)
ÇKÖY-BEYLERBEYİ-BEŞİKTAŞ-E.ÖNÜ(4)
EMİNÖNÜ- BEŞİKTAŞ- ARNAVUTKÖY- EMİRGAN- İSTİNYE- SARIYER- R. KAVAĞI KIYIYA PARALEL(AVRUPA YAKASI)
ÜSKÜDAR- B.BEYİ- Ç.KÖY- A.HİSARI- KANLICA- ÇUBUKLU- P.BAHÇE- BEYKOZ – A.KAVAĞI KIYIYA PARALEL(ANADOLU YAKASI)
BOSTANCI-KARAKÖY-KABATAŞ
📆 25 Haziran 2020 Perşembe 17:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 28 17 8 3 54 26 +28 59 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 28 16 9 3 64 31 +33 57
3 Sivasspor 28 15 8 5 50 31 +19 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 28 14 9 5 47 25 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 28 14 5 9 46 35 +11 47 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 +17 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 28 12 7 9 48 37 +11 43
8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
11 Kasımpaşa 28 9 5 14 42 51 -9 32
12 Gençlerbirliği 28 8 7 13 35 47 -12 31
13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 -13 31
14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 -2 28
15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 28 5 12 11 24 37 -13 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
18 MKE Ankaragücü 28 5 9 14 25 48 -23 24

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