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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Restoranda silahlı kavga: 2 yaralı
Restoranda silahlı kavga: 2 yaralı


Restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.50 sıralarında Sarıyer Meydan’da bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, S.K ve A.K restoranda yemek yediği sırada içeriye bir grup girdi. Grup ile S.K ve A.K arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada S.K ve A.K bacaklarından vuruldu. S.K ve A.K.’yi vuran zanlılar hızla restorandan kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Zanlılar için yakalama çalışmaları başlatıldı.

📆 24 Haziran 2020 Çarşamba 14:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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3 Sivasspor 28 15 8 5 50 31 +19 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 28 14 9 5 47 25 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 28 14 5 9 46 35 +11 47 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 +17 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 28 12 7 9 48 37 +11 43
8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
11 Kasımpaşa 28 9 5 14 42 51 -9 32
12 Gençlerbirliği 28 8 7 13 35 47 -12 31
13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 -13 31
14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 -2 28
15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 28 5 12 11 24 37 -13 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
18 MKE Ankaragücü 28 5 9 14 25 48 -23 24

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