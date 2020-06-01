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Kadıköy ve Ümraniye’de motosiklet hırsızına operasyon


Kadıköy ve Ümraniye’de 3 motosiklet çalan hırsız aynı gün içinde yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 18 Haziran günü Kadıköy ve Ümraniye’de meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Ekipler, kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı gün, çaldığı motosikletlerle yakalandı

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla, şüpheli Serkan F. (21) olayların gerçekleştiği 18 Haziran günü, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Bahçeler Sokak’ta bulunan bir binanın otoparkında kıskıvrak yakalandı. Polisin adreste yaptığı aramada çalıntı motosikletler ele geçirildi. Serkan F. sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette 6 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Serkan F., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

📆 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
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15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 28 5 12 11 24 37 -13 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
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