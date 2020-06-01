MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürüldü!
Kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürüldü!


Kartal’da geçtiğimiz aylarda kayınpederin tarafından öldürülen Adnan Yılmaz’ın bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal’daki kayınpeder cinayeti kamerada – Tıkla İzle

Yakacık’da yaşanan olayda, iddiaya göre boşandığı eşi ve ailesi tarafından çocuğu kendisine gösterilmeyen Adnan Yılmaz, çocuğunu görmek için eski kayınpederinin evine gidince aralarında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kayınpeder, eski damadını bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kartal’da geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, iddiaya göre Adnan Yılmaz isimli vatandaş, öğretmen olan eşinden boşandı. Fakat boşanmanın ardından eski eşi ve ailesi Yılmaz’a çocuğunu göstermiyordu. Eşiyle beraber olan çocuğuyla bir süre ayrı kalan Adnan Yılmaz, eksi kayınpederinin kendisine çocuğunu göstereceğini söylemesi üzerine bir akşam iş çıkışında kayınpederinin evine gitti. O sırada Yılmaz ile eski kayınpederi ve kayınvalidesi arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kayınpeder, eski damadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Yılmaz’ın organlarını bağışladı. Eski damadını öldüren kayınpederin ise olaydan sonra tutuklandığı öğrenildi.

Cinayet anı kamerada


Öte yandan, Adnan Yılmaz’ın eski kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde eski damat ile kayınpeder sokak ortasında kavga ediyor. Adnan Yılmaz kayınpederini yere yatırarak vurduğu görülüyor. Kavgadan sonra iki şahsı vatandaşlar ayırıyor. Kavga sonrası kayınpeder ilk önce aracına yöneliyor daha sonra ise eski damadı ile yine tartışmaya başlıyor. Tartışma esnasında kayınpeder elindeki bıçağı Adnan Yılmaz’a savuruyor. Aldığı bıçak darbeleriyle Adnan Yılmaz yere düşüyor. Bıçaklanan Adnan Yılmaz, yerde yaralı halde yatarken olay yerine ambulans geldiği görülüyor

📆 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 28 17 8 3 54 26 +28 59 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 28 16 9 3 64 31 +33 57
3 Sivasspor 28 15 8 5 50 31 +19 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 28 14 9 5 47 25 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 28 14 5 9 46 35 +11 47 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 +17 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 28 12 7 9 48 37 +11 43
8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
11 Kasımpaşa 28 9 5 14 42 51 -9 32
12 Gençlerbirliği 28 8 7 13 35 47 -12 31
13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 -13 31
14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 -2 28
15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 28 5 12 11 24 37 -13 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
18 MKE Ankaragücü 28 5 9 14 25 48 -23 24

BAĞLANTILAR