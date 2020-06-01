Yollar adeta göle döndü!

İstanbul’da göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı – Tıkla İzle
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yağmur öncesi kara bulutlar şehrin üzerini kapladı. Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Beşiktaş Zincirlikuyu-Ulus yolunda ise yol adeta göle döndü. Göle dönen yolda birçok araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların içerisinde vatandaşlar beklemeye devam ediyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|28
|17
|8
|3
|54
|26
|+28
|59
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|28
|16
|9
|3
|64
|31
|+33
|57
|3
|Sivasspor
|28
|15
|8
|5
|50
|31
|+19
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|28
|14
|9
|5
|47
|25
|+22
|51
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|28
|14
|5
|9
|46
|35
|+11
|47
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Alanyaspor
|28
|12
|8
|8
|46
|29
|+17
|44
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Fenerbahçe
|28
|12
|7
|9
|48
|37
|+11
|43
|8
|Göztepe
|28
|10
|7
|11
|33
|35
|-2
|37
|9
|Antalyaspor
|28
|9
|9
|10
|34
|45
|-11
|36
|10
|Gaziantep
|28
|8
|10
|10
|40
|45
|-5
|34
|11
|Kasımpaşa
|28
|9
|5
|14
|42
|51
|-9
|32
|12
|Gençlerbirliği
|28
|8
|7
|13
|35
|47
|-12
|31
|13
|Denizlispor
|28
|8
|7
|13
|27
|40
|-13
|31
|14
|Yeni Malatyaspor
|28
|7
|7
|14
|41
|43
|-2
|28
|15
|Çaykur Rizespor
|28
|8
|4
|16
|29
|47
|-18
|28
|16
|Konyaspor
|28
|5
|12
|11
|24
|37
|-13
|27
|2020-21 1.Lig
|17
|Kayserispor
|28
|6
|7
|15
|31
|64
|-33
|25
|18
|MKE Ankaragücü
|28
|5
|9
|14
|25
|48
|-23
|24
Bir cevap yazın