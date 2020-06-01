MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Sağanak yağış İstanbul’da bir çok ilçede etkili oldu
Sağanak yağış İstanbul’da bir çok ilçede etkili oldu


Şiddetli sağanak yağış İstanbul’u adeta felç etti. Bağcılar ve Bahçelievler’de yollar göle dönerken, çöp konteynerleri caddede sürüklendi.

Sağanak yağış İstanbul’u felç etti – Tıkla İzle

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Bağcılar ve Bahçelievler’de yollar adeta göle döndü. Yağmur suları nedeniyle ara sokaklarda baskınlar oluştu. Caddelerde biriken sular araç sürücülerine ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yenibosna’da bir çöp konteynerinin caddede sürüklendiği görülürken, Bağcılar’da ise dereyolu su altında kaldı. İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

📆 19 Haziran 2020 Cuma 21:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 28 17 8 3 54 26 +28 59 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 27 16 8 3 62 29 +33 56
3 Sivasspor 27 15 7 5 48 29 +19 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 27 14 8 5 44 22 +22 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 27 13 5 9 41 34 +7 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 27 12 7 8 44 27 +17 43 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 27 12 7 8 48 35 +13 43
8 Göztepe 27 10 7 10 32 33 -1 37
9 Gaziantep 27 8 9 10 37 42 -5 33
10 Antalyaspor 27 8 9 10 31 44 -13 33
11 Denizlispor 27 8 7 12 26 35 -9 31
12 Gençlerbirliği 27 8 7 12 35 45 -10 31
13 Kasımpaşa 27 8 5 14 40 51 -11 29
14 Çaykur Rizespor 27 8 4 15 28 44 -16 28
15 Konyaspor 27 5 11 11 22 35 -13 26
16 Yeni Malatyaspor 27 6 7 14 39 42 -3 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 28 5 9 14 25 48 -23 24
18 Kayserispor 27 5 7 15 29 64 -35 22

BAĞLANTILAR