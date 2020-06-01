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Evsel atıklar için Mobil Atık Aracı Kadıköy sokaklarında


Kadıköy’de atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen ‘Atıksız Yaşam Hareketi’; ambalaj atıklarının, cam atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pillerin, atık elektrikli ve elektronik eşyaların evsel atık ilaç ve evsel tehlikeli atıkların mahallelerden toplanması için özel olarak hazırlanan “Mobil Atık Aracı” ile devam ediyor. Cep telefonuna indireceğiniz ‘KB Atık’ uygulaması ile takip edeceğiniz Mobil Atık Aracı ile ayrıştırdığınız atıkları, çöpe atmadan geri dönüşüme kazandırmak mümkün olacak.

Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta Feneryolu’nda açılışını yaptığı, yerel üreticinin ürünlerinin doğrudan halka ulaştığı ve ambalajsız olarak satıldığı ‘Dükkan’ın ardından projenin ikinci ayağı olan Mobil Atık Aracı yollara çıktı. Mobil Atık Aracı planlanan gün ve saatlerde mahallelerde evlerde ayrıştırılan atıkların toplanmasına olanak sağlıyor. Kadıköy’de 2000 yılından bu yana sürdürülen atık toplama politikası, Mobil Atık Aracıyla yeni bir ivme kazanacak. Kentte atıksız bir yaşamın hedeflendiği “Atıksız Yaşam Hareketi” ile hem düzenli depolama alanlarına gönderilen çöp miktarının azaltılması, hem de kentsel karbon ayak izinin küçültülmesi amaçlanıyor.

ARAÇ PROGRAMINI CEP TELEFONUNDAN TAKİP ET

Mobil Atık aracı Kadıköy sınırları içerisinde, özellikle mevcut toplama sistemine uzak noktalarda, 21 mahallede 29 noktada planlanan günlerde ve saat aralıklarında, görevli personeller eşliğinde hizmet veriyor. Mobil Atık Araç ambalaj atık, cam atık, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, evsel atık ilaç ve evsel tehlikeli atıklar için uygun toplama ve biriktirme donanımlarına sahip. Ayrıca projeye ilişkin geliştirilen “KB Atık” cep telefonu uygulaması ile de mobil araçların yerini, saatini bulmak çok kolay.

Galeri
📆 18 Haziran 2020 Perşembe 16:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor[a] 27 16 8 3 62 29 +33 56
2 Başakşehir 27 16 8 3 52 25 +27 56 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
3 Sivasspor 27 15 7 5 48 29 +19 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 27 14 8 5 44 22 +22 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
5 Beşiktaş 27 13 5 9 41 34 +7 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
6 Alanyaspor 27 12 7 8 44 27 +17 43
7 Fenerbahçe 27 12 7 8 48 35 +13 43
8 Göztepe 27 10 7 10 32 33 -1 37
9 Gaziantep 27 8 9 10 37 42 -5 33
10 Antalyaspor 27 8 9 10 31 44 -13 33
11 Denizlispor 27 8 7 12 26 35 -9 31
12 Gençlerbirliği 27 8 7 12 35 45 -10 31
13 Kasımpaşa 27 8 5 14 40 51 -11 29
14 Çaykur Rizespor 27 8 4 15 28 44 -16 28
15 Konyaspor 27 5 11 11 22 35 -13 26
16 Yeni Malatyaspor 27 6 7 14 39 42 -3 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 27 5 9 13 24 46 -22 24
18 Kayserispor 27 5 7 15 29 64 -35 22

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