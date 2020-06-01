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Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki trafik levhasına çarptı: 5 yaralı


Kontrolden çıkan otomobil takla atarak, devrildi. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sularında Şişli Cumhuyriyet Caddesi Taksim istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecidiyeköy istikametinden Taksim yönüne giden Serkan Bozdağ idaresindeki 34 VG 0886 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki trafik levhasına çarptı, ardından takla atarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 2’si ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine polis ile çok sayıda ambulans gönderildi. Araçta sıkışan yaralıları vatandaşlar çıkarırken, daha sonra gelen ambulansa sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneler kaldırdı.

Polis, kaza nedeniyle Taksim yönüne yolu kapattı. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik normale döndü.

Öte yandan kazada ağır yaralanan iki kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu, 3 kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı anlatan görgü tanığı Kamuran Ulubay, “İleriden araba geliyordu, süratli bir şekilde geliyordu. El freni sesini duyunca birden arabaya kilitlendik. Bir baktık araba takla attı. birden el freni sesini duyduk. Sonra arabanın yanına gittik, iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı, geri kalanları biz çıkarttık. Bizim ödümüz koptu. Sonra polis, ekipler geldi” dedi.

📆 12 Haziran 2020 Cuma 14:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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