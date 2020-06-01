Polis bir iş yerine sanal kumar operasyonu düzenledi

Polis bir iş yerine sanal kumar operasyonu düzenledi

Sancaktepe’de polis ekipleri sanal kumar oynandığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynayan kişilere 22 bin 755 TL para cezası kesilirken iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Sancaktepe’de Atatürk Mahallesinde bulunan bir iş yerinde sanal kumar oynandığı yönünde bilgi edinen polis harekete geçti. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 10 Haziran tarihinde adrese yapılan operasyonda, içeride bulunan Aydın E., Ramazan Ç., Tacettin B., Erdal A. Ve Tekin B., isimli 5 şahsın online tombala oynadığı tespit edildi.

İş yerinde bulunan şahıslara; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 19 bin 080 TL İdari para cezası, Kumar oynayan 3 şahsa 3 bin 675 TL olmak üzere toplam 22 bin 755 TL idari para cezası uygulandı. İş yerinde bulunan 6 adet dizüstü bilgisayar, Kumar oyunundan elde edildiği düşünülen 590 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı.

İş yeri sahibi Rıfat Ç., hakkında “Kumar Oynatmaya Yer Ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapılırken, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.