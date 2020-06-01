MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Gıda malzemeleri çalan hırsızlar kayıplara karıştı
Gıda malzemeleri çalan hırsızlar kayıplara karıştı


Gece saatlerinde park halinde bulunan bir toptancı aracının yanına gelen kimliği belirsiz kişiler, aracın içerisinde bulunan onlarca kutu ve çuval gıda malzemesini yanlarında getirdikleri kamyonete dakikalar içerisinde yükleyerek izlerini kaybetti. Hırsızların pes dedirten soğukkanlı halleri mahalleli tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, önceki gece saat 04:00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Amber Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan bir toptancı aracının yanına gelen kimliği belirsiz kişiler, araçta bulunan 20 kiloluk sıvı yağları ve kuru gıda çuvallarını dakikalar içerisinde yanlarında getirdikleri kamyonete yükledi. Araçta bulunanların büyük kısmını çalan şahıslar, pencerelere çıkan mahallelinin “polisi arıyoruz” uyarılarına rağmen hırsızlığa devam ettikleri görüldü. 10 dakika içerisinde soygunu gerçekleştiren hırsızlar, polis olay yerine gelmeden kaçarak izlerini kaybettirdiği öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık olayı, mahallede yaşayanlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

📆 11 Haziran 2020 Perşembe 16:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor[a] 26 15 8 3 59 28 +31 53
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR