Tepe Nautilus’ta Sağlık Tedbirleri Kapı Girişinde Başlıyor

Tepe Nautilus, koronavirüs önlemleri kapsamında hayata geçirdiği yeni düzenlemelerle 1 Haziran itibarıyla yeniden ziyaretçileri ile buluştu. Halk sağlığının korunması amacıyla mart ayından bu yana sürdürülen çalışmalar kapsamında hayata geçirdiği hijyen tedbirlerine ek olarak ortak alanlarda yüzde 100 temiz hava uygulamasını başlatan Tepe Nautilus, ziyaretçilerine güvenli ve hızlı alışveriş konforu sağlıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 20 Mart itibarıyla geçici olarak hizmetlerini sınırlayan ve 11 Mayıs tarihinde kademeli olarak açılan Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi, 1 Haziran itibariyle ziyaretçilerine yeniden hizmet vermeye başladı. Çalışanların ve ziyaretçilerinin sağlığının maksimum seviyede korunması için üst düzey tedbirleri hayata geçiren Tepe Nautilus’ta güvenli ve hızlı alışveriş dönemi başladı.

Klimalarda %100 Temiz Hava Uygulaması

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ kapsamında alınan önlemlerle Tepe Nautilus, halk sağlığını ön planda tutarak ortak alanlarda bulunan klimalarda %100 temiz hava uygulaması ile alışveriş merkezi içerisinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Boyner, Tepe Home, Decathlon, Zara, Marks & Spencer, Paşabahçe, Teknosa, Ayakkabı Dünyası, Sephora, Mudo Collection, Network, Yargıcı, LC Waikikigibi dekorasyondan elektroniğe, kozmetik ve giyimden ev tekstil ürünlerine kadar ulusal ve uluslararası birçok markasıyla ziyaretçilerine yeniden hizmet vermeye başladıklarını söyleyen Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi Müdürü Ertuğ Turan, “İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde ziyaretçilerimiz için tüm önlemleri hayata geçirerek güvenli ve hızlı alışveriş dönemini başlattık” dedi.

Sağlık Tedbirleri Kapı Girişinde Başlıyor

“Ziyaretçi ve çalışanların sağlığının korunması için kamu otoritelerince belirlenen önlemleri hayata geçirirken sağlık tedbirlerimize kapı girişlerinde sosyal mesafeyi sağlayan yönlendirmelerden itibaren başlıyoruz” diyen Ertuğ Turan alınan önlemleri şu şekilde ifade etti: “Tepe Nautilus’ta kademeli giriş, maske kullanımı ve ateş ölçümünü tüm ziyaretçi ve çalışanlarımıza zorunlu olarak uyguluyoruz. Bunun yanı sıra Tepe Nautilus’ta ortak alanlarda bulunan klimalarda tüm filtrasyon ekipmanları değiştirilerek dezenfekte ediliyor ve yüzde 100 temiz hava uygulaması da yapılıyor.”

Ortak Kullanım Alanlarında Sürekli Dezenfeksiyon

“Merkezi konumuyla ulaşımın kolay olduğu Tepe Nautilus’ta,her 10 metrekareye 1 kişi kuralına uygun şekilde ziyaretçi girişi sağlıyoruz. 1 Haziran’dan bu yana Tepe Nautilus’ta cafe, restoran, çocuk oyun alanları ve sinema alanı kapalı olmaya devam etse de koronavirüs öncesi ziyaretçi oranımızın yüzde 40’ına ulaştık. Ortak alanlar başta olmak üzere sık kullanılan tuvalet kabinleri, yürüyen merdivenler, tırabzanlar ve ATM alanları gibi bölgelere düzenli ve sık aralıklarla dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca tüm ortak alanlarımıza aldığımız tedbirler ile ilgili bilgilendirici panolarımızı yerleştirdik; yemek katımızın oturma düzenini sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yeniden düzenledik. Genel kullanıma ait çöp kutuları haricinde eldiven ve maske atıkları için özel çöp kutularını da hazırladık. Tepe Nautilus’taki görevli ekiplerimiz her an maske ve eldiven ile hizmet veriyor. Sağlık tedbirlerini üst düzeyde koruduğumuz alışveriş merkezimizde ziyaretçilerimizin gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapmaları için çalışmaya devam ediyoruz. Ziyaretçi sayısının alınan önlemler ve tedbirlerin benimsenmesi ile haziran ayı içerisinde artacağını düşünüyoruz. “

Galeri