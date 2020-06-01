Doğal Güzellik

Yüzünüzde bazı değişiklikler yapmak isteyip, estetik ameliyatı olmak istemiyorsanız bu firmaya güvenebilirsiniz. Mükemmel biçimli kaşlar, uzun kirpikler ve doğal makyaj uygulamaları ile kendinizi çok güzel hissedeceksiniz. Özellikle son zamanlarda microblading kaş uygulaması çok rağbet görmektedir. Bunun yanı sıra diğer uygulamaları incelerseniz de çok hoşunuza gidecek.



Firma Hakkında

Bu firma size yapmacıklıktan uzak ve son derece sade bir görünüm katacak. Kaşlarınız için kaş dövmesi ya da beğenmezseniz kaş silme uygulaması da mevcuttur. Bunların yanı sıra kalıcı makyaj yaptırabilirsiniz. Örneğin, kalıcı fondöten uygulaması çok cazip gelebilir. Fondöten seçimi ve uygulaması her zaman zahmetlidir. Kalıcı ten makyajıyla pürüzsüz bir tene sahip olabilirsiniz. Kalıcı dudak kontörü ve dudak renklendirmesi ile çekici dudaklarınız olabilir hem de hiç estetiğe gerek kalmadan. Bu uygulamalar estetik operasyonlara göre çok daha uygun fiyatlıdır ve 3-5 sene kalıcıdır. Firma da sizinle özel ilgilenir ve her türlü uygulamayı güvenerek tercih edebilirsiniz.

Profesyonel İşlemler

Tercih etmiş olduğunuz tüm uygulamalar uzman bir estetiysen tarafından gerçekleştirilir. Siz tam olarak ne istediğinizi açık bir şekilde ifade ederseniz en güzel sonuçları alırsınız. Kaş uygulamaları 1-2 yıl kadar kalıcıdır. Kalıcı makyaj, eyeliner, dipliner ve fondöten uygulamaları ise daha uzun süre kalıcılığını koruyabilir. Siz de doğal güzellik için http://ozgetomar.com bu siteyi mutlaka inceleyin.bilgi ve randevu için: 0850 885 34 01″