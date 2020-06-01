Doğal Sütlü Sabun Üretiminde LaDiva Markası

Cildinizin güzelliği kullandığınız üründe saklıdır. Ürünlerin içeriğindeki vitaminler ve diğer bileşenler sayesinde cildinizi daha taze ve canlı tutmanız mümkün. 2005 yılında itibaren cilt sağlığına uygun ürünler üretiliyor. Üretim tesislerinde ortaya çıakrılan her ürün, hijyenik koşullarda, uzman ekip ve kaliteli malzemelerden üretiliyor. Firmanın belgeleri arasında; ISO 140001:2004, ISO 22716:2007, ISO 9001:2008 bulunmaktadır. Tüm standartlara uygun olarak üretilmiş olup, Uluslararası Serbest Dolaşım Sertifikaları arasında yer almaktadır. LaDiva 2009 yılında doğal sabun ürün markası olarak piyasaya sürülmüştür.

Doğal Ürünler

Doğal ürünler; eczane, market, aktar ve kozmetik mağazalarında satışa sunulmuştur. Kullanıcılardan gelen memnuniyet ile geliştirilen ürünlere, her geçen zaman yeni ürünler çeşitler arasında yer alıyor. Kişisel bakım ürünleri arasında; vücut bakım kremi, masaj sabunu, doğal sabun, spa sabunu, duş jeli ve aromatik şampuanlar bulunmaktadır. Firma resmisitesi ladivasabun.com üzerinden gerçekleştirilen satışlar zamanında teslim ediliyor ve kullanımasunuluyor.

Sipariş, Teslimat ve İade

Ürünlere resmi site üzerinden sipariş verebiliyorsunuz. Ödeme sonrası bankadan alınan onay ile 2 iş günü içerisinde siparişler kargo ile teslim ediliyor. Özel üretim ürünlerimizde ise teslimat süresi hakkında bilgi alabilirsiniz. Stokta olmayan toptan ürünler için 4-30 günlük bekleme süresi sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz tamamen doğal olduğu için, alerjiniz yok ise cildinize zararı vermez.