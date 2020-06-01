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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Profesyonel Dansöz Kiralama Hizmetleri
Profesyonel Dansöz Kiralama Hizmetleri


Etkinliklerde çok önemli bir yere sahip olan dansöz kiralama hizmetleri her talebe ve isteğe uygun olarak yerine getirilmektedir. Türkiye’deki her noktaya ulaştırılmakta olan dansöz kiralama hizmetleri ile sizlerin ve konuklarınızın güzel zamanlar geçirmesi sağlanmaktadır.

Özel Günler İçin Dansöz Gösterisi

Uzman dansözler eşliğinde yerine getirilmekte olan dansçı kiralama hizmetleri bir çok özel gün ve davet için gerçekleştirilebilmektedir. Kaliteli içeriklerde ve etkileyici bir şov eşliğinde yerine getirilen dansöz kiralama hizmetleri ile sizlere unutamayacağınız kadar güzel zamanlar yaşama şansı sunulmaktadır.

Bay ve bayan dansçılar ile tercih edebileceğiniz dansöz kiralama hizmetleri ile güzel bir gün geçirme fırsatını kaçırmayın.

Oryantal Kiralama Hizmetleri

Profesyonellik anlayışı ile birlikte yerine getirilmekte olan oryantal kiralama hizmetlerinde sizleri memnun etmek için titiz bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Yarım saat kadar sürmekte olan oryantal kiralama hizmetleri tercihe göre iki set halinde sunulabilmektedir.

Oryantal kiralama hizmetlerinden dizi ve film gibi özel projeler için de yararlanabilirsiniz. Bunun yanı sıra ev ve otel etkinliklerinde de oryantal kiralama hizmetlerini tercih edebilirsiniz.

Oryantal kiralama hizmetlerinden yararlanmadan önce hazırlanmış olan videoları izleyerek öncesinde bilgi alma şansı elde edebilirsiniz. Oryantal kiralama hizmetlerinde fiyatlar sizlerin tercihlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Kiralamanın süresi, içeriği ve buna benzer etkenler göz önüne alınarak sizler için en uygun fiyatlar belirlenerek onayınıza sunulmaktadır.

Galeri
📆 03 Haziran 2020 Çarşamba 23:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor[a] 26 15 8 3 59 28 +31 53
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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