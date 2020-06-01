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Kadıköy’de korkunç cinayet, Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi


Kadıköy’de Özbekistan uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini boğarak öldürdü. Polis ekipleri gelene kadar cesedin başında bekleyen şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı.



Olay, saat 15.00 sıralarında Kozyatağı Toktaş Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın beşinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan uyruklu T.M., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Özbek eşi N.M.’yi boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli koca, polisler gelene kadar cesedin başında bekledi. Polis ekiplerince kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli T.M., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine götürüldü. Daireye giren sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Hakan Kaytan isimli bir mahalle esnafı, ölen kadını ve şüpheliyi tanımadığını söyleyerek, “Polisler geldi. Ne oluyor diye baktık biz de. Bunlar bir iş yerinde çalışıyorlar. ‘Karısını öldürdü’ diyorlar. Nasıl öldürdüğünü bilmiyoruz. Kavga sesi de duymadık. Sessiz, sakinlerdi” dedi.

İSTANBUL (İHA)

📆 03 Haziran 2020 Çarşamba 18:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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