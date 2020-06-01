İNDER: Bu tarihi fırsatı bir daha bulamayabiliriz

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 1 Haziran itibarıyla Türkiye’de yeni normalleşme başladı. Kamu bankaları ise bu süreçte konut kredisi desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulmasının tarihi bir fırsat olduğunu belirtti.

Durbakayım, “Devletin önderliğinde başlayan normalleşme sürecinde böyle bir can suyu, tüm sektörleri tetikleyecektir. Söz konusu konut kredi faizi, taksitleri ve veda bugüne kadar sunulan en iyi avantajları bir arada barındırıyor. Özellikle inşaat maliyeti daha uygun olan projeler için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. İnşaat sektöründeki faaliyetlerin devamı için gerekli olan finansmanın doğru adrese yönlendirilmesini sağlayacak 1. El konutlarındaki ekstra faiz avantajının olması da artı bir değer olarak görüyoruz. İnşaatların yoğun olduğu şehirlere göre verilecek kredi miktarının ayarlanması, bankaların açıkladığı kredi paketi her yönüyle düşünüldüğünü gösteriyor. KDV ve harç gibi dolaylı teşvikler de bu tarihi fırsatı taçlandırabilir.

Ancak Türkiye ekonomisinin tekrar eski gücüne kavuşması ve çarkların dönmesi için kamu bankaları vasıtasıyla devletin yaktığı kıvılcımı, aleve dönüştürmek için özel bankalar ve firmaların da destek vereceğini düşünüyoruz. Özel bankalar taşın altına elini soktuğunda ve inşaat firmaları özel katkılar sağlayarak finans sektöründeki faiz oranlarını daha da aşağıya indirebilir. Talebi canlandırmak için fiyat indirim veya taksit ödemelerine daha özel avantajlar sağlanabilir.

Atılan bu adımla birlikte konut satışlarında kaybettiğimiz ilk 5 aylık kaybın telafi edileceğini öngörüyor ve yıl sonunu büyüyen bir Pazar olarak tamamlamayı umuyoruz. Diğer taraftan iç pazardaki hareketlenmenin yurt dışı satışlara da hareket getireceğini söyleyebiliriz.